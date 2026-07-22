Admitere liceu 2026. Unde au rămas cele mai multe locuri libere după prima etapă de repartizare. Bucureștiul conduce clasamentul. Lista completă pe județe
Ministerul Educației și Cercetării a publicat situația locurilor rămase disponibile după prima etapă a repartizării computerizate la admiterea în liceu 2026. La nivel național au rămas neocupate 33.668 de locuri, ceea ce înseamnă aproape 22% din totalul celor 153.152 de locuri oferite pentru clasa a IX-a.
Cele mai multe locuri disponibile sunt în București, unde au rămas libere 3.131 de locuri. Urmează județele Iași, Prahova, Cluj și Suceava. Aceste locuri vor putea fi ocupate în cadrul celei de-a doua etape a admiterii, programată în perioada 31 iulie – 18 august.
Bucureștiul cele mai multe locuri disponibile
Potrivit datelor oficiale, Capitala înregistrează cel mai mare număr de locuri rămase neocupate după prima repartizare, respectiv 3.131, echivalentul a 17,54% din totalul locurilor alocate în București.
În topul județelor cu cele mai multe locuri libere se mai află:
- Iași – 1.370 de locuri;
- Prahova – 1.367;
- Cluj – 1.272;
- Suceava – 1.228;
- Bihor – 1.127;
- Mureș – 1.118;
- Bacău – 1.115;
- Arad – 977;
- Dâmbovița – 977;
- Constanța – 942.
Ministerul Educației a publicat și lista completă a locurilor rămase disponibile în fiecare județ, după încheierea primei etape de repartizare.
Urmează depunerea dosarelor și a doua etapă a admiterii
Elevii care au fost repartizați la liceu trebuie să depună dosarele de înscriere în perioada 23–28 iulie.
Între 29 și 31 iulie vor fi soluționate situațiile speciale, iar începând cu 31 iulie va debuta cea de-a doua etapă a admiterii la liceu, care se va încheia pe 18 august.
La această etapă vor putea participa inclusiv cei 126 de absolvenți care nu au fost repartizați în prima etapă, precum și ceilalți candidați care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie, pentru ocuparea celor 33.668 de locuri rămase disponibile.
Aproape toți elevii au fost repartizați în prima etapă
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în urma repartizării computerizate au fost repartizați 119.484 de absolvenți ai clasei a VIII-a, ceea ce reprezintă 99,89% dintre cei 119.610 elevi care au completat fișele de opțiuni. Dintre aceștia, 74.093 de candidați (62,01%) au fost admiși chiar la prima opțiune trecută în fișă.
Elevii și părinții pot consulta rezultatele repartizării, precum și locurile rămase disponibile, pe platforma oficială a Ministerului Educației:
Admitere 2026 – platforma oficială
Peste 33.600 de locuri vor fi ocupate în etapa a doua
După prima etapă au rămas disponibile 33.668 de locuri la nivel național, acestea urmând să fie ocupate în cadrul celei de-a doua etape a admiterii, programată în perioada 31 iulie – 18 august.
La această etapă pot participa:
- elevii care nu au fost repartizați în prima etapă;
- absolvenții care nu au participat la repartizarea computerizată;
- candidații care, din motive obiective, nu și-au depus dosarul în termenul prevăzut de metodologie, în condițiile stabilite de comisiile județene de admitere.
Ce trebuie să facă elevii repartizați
Elevii care au fost admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați în perioada 23–28 iulie. Dosarul cuprinde, de regulă:
- cererea de înscriere;
- cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie;
- foaia matricolă pentru clasele V-VIII;
- fișa medicală;
- alte documente solicitate de unitatea de învățământ, conform metodologiei.
Calendarul complet al admiterii și documentele oficiale pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației: