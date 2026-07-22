Admitere liceu 2026. Unde au rămas cele mai multe locuri libere după prima etapă de repartizare. Bucureștiul conduce clasamentul. Lista completă pe județe

Bucureștiul cele mai multe locuri disponibile

Potrivit datelor oficiale, Capitala înregistrează cel mai mare număr de locuri rămase neocupate după prima repartizare, respectiv 3.131, echivalentul a 17,54% din totalul locurilor alocate în București.

În topul județelor cu cele mai multe locuri libere se mai află:

Iași – 1.370 de locuri;

Prahova – 1.367;

Cluj – 1.272;

Suceava – 1.228;

Bihor – 1.127;

Mureș – 1.118;

Bacău – 1.115;

Arad – 977;

Dâmbovița – 977;

Constanța – 942.

Ministerul Educației a publicat și lista completă a locurilor rămase disponibile în fiecare județ, după încheierea primei etape de repartizare.

Urmează depunerea dosarelor și a doua etapă a admiterii

Elevii care au fost repartizați la liceu trebuie să depună dosarele de înscriere în perioada 23–28 iulie.

Între 29 și 31 iulie vor fi soluționate situațiile speciale, iar începând cu 31 iulie va debuta cea de-a doua etapă a admiterii la liceu, care se va încheia pe 18 august.

La această etapă vor putea participa inclusiv cei 126 de absolvenți care nu au fost repartizați în prima etapă, precum și ceilalți candidați care îndeplinesc condițiile prevăzute de metodologie, pentru ocuparea celor 33.668 de locuri rămase disponibile.

Aproape toți elevii au fost repartizați în prima etapă

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în urma repartizării computerizate au fost repartizați 119.484 de absolvenți ai clasei a VIII-a, ceea ce reprezintă 99,89% dintre cei 119.610 elevi care au completat fișele de opțiuni. Dintre aceștia, 74.093 de candidați (62,01%) au fost admiși chiar la prima opțiune trecută în fișă.