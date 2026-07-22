Admitere liceu 2026. Când pot elevii să își confirme locul și ce acte sunt necesare pentru înscriere

Când se confirmă locul la liceu

Începând de joi, 23 iulie, elevii repartizați și părinții acestora se pot prezenta la liceul la care au fost admiși pentru depunerea dosarului de înscriere.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 23 și 28 iulie 2026, însă programul diferă de la un liceu la altul. De aceea, este recomandat ca elevii să consulte site-ul instituției, avizierul sau să contacteze secretariatul pentru a afla intervalul orar în care sunt primite dosarele.

Ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere

Potrivit Ordinului nr. 6060/2025, dosarul de înscriere al elevilor declarați admiși trebuie să cuprindă următoarele documente:

cererea de înscriere;

cartea de identitate a elevului, dacă este cazul, și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul”;

fișa medicală.

În funcție de regulamentul fiecărui liceu, pot fi solicitate și alte documente. De exemplu, unele unități de învățământ cer:

copie după cărțile de identitate ale părinților;

adeverință privind domiciliul, în cazul cărților electronice de identitate;

foaia matricolă;

adeverința cu notele și media obținute la Evaluarea Națională;

adeverință medicală pentru înscrierea în clasa a IX-a, împreună cu fișa de vaccinări;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul părinților divorțați, poate fi necesară și copia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul de exercitare a autorității părintești și domiciliul minorului.

Calendarul admiterii la liceu 2026

După repartizarea computerizată, urmează mai multe etape importante prevăzute în calendarul oficial:

22 iulie 2026 – repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a și afișarea rezultatelor;

22 iulie 2026 – publicarea locurilor rămase libere în licee;

23 – 28 iulie 2026 – depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați;

28 iulie 2026 – liceele transmit situația locurilor rămase neocupate după încheierea înscrierilor;

29 – 31 iulie 2026 – comisiile județene și cea a municipiului București soluționează cazurile speciale apărute după repartizarea computerizată.

Cum pot fi consultate rezultatele

Rezultatele admiterii la liceu sunt disponibile pe admitere.edu.ro, unde fiecare elev își poate verifica repartizarea introducând codul individual primit înainte de Evaluarea Națională. Listele sunt afișate și la avizierele școlilor și liceelor.