Admitere liceu 2026. Elevii repartizați la licee diferite pot face schimb de locuri. Cine poate depune cererea și ce documente sunt necesare

În ce condiții se poate face schimbul de locuri

După încheierea primei etape a admiterii și confirmarea locurilor în licee, elevii care îndeplinesc criteriile prevăzute de procedură pot solicita rezolvarea unor situații speciale.

Una dintre aceste situații este schimbul de locuri între doi elevi, însă acesta este permis doar dacă ambii candidați au obținut aceeași medie de admitere.

Pentru aprobarea cererii trebuie depus un dosar care să conțină:

copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului;

copie după adeverința care atestă media de admitere;

acordul scris al părintelui sau reprezentantului legal al elevului cu care se dorește schimbul;

copie după anexa la fișa de înscriere, în cazul candidaților care au susținut probe de aptitudini ori de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau modernă;

declarația pe propria răspundere, în cazul documentelor transmise online;

acordul ambilor părinți, în situația familiilor divorțate;

copie după hotărârea judecătorească privind exercitarea autorității părintești, acolo unde este cazul.

Ce alte situații speciale sunt soluționate

Potrivit ISMB, cererile vor fi analizate într-o ordine bine stabilită.

Prioritate vor avea:

redistribuirea candidaților gemeni;

corectarea erorilor de introducere a opțiunilor în baza de date;

situațiile medicale speciale;

distribuirea sau redistribuirea pe locurile libere pentru apropierea de domiciliu;

schimburile de locuri între elevii cu aceeași medie de admitere.

Repartizarea candidaților care intră în această etapă va fi realizată pe 31 iulie 2026, pe locurile rămase disponibile după prima repartizare computerizată și după admiterea la clasele unde au fost organizate probe de aptitudini.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2026

Conform Ordinului ministrului educației nr. 6.060/2025, media de admitere este reprezentată exclusiv de media generală obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la probele de examen, cu două zecimale și fără rotunjire.