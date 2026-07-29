Admitere liceu 2026. Elevii repartizați la licee diferite pot face schimb de locuri. Cine poate depune cererea și ce documente sunt necesare
Elevii care au participat la admiterea la liceu 2026 și au fost repartizați în prima etapă pot solicita schimbarea locului obținut, însă doar în anumite condiții. Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a anunțat că această posibilitate este disponibilă exclusiv pentru candidații care au aceeași medie de admitere.
Solicitările privind rezolvarea situațiilor speciale pot fi depuse sau transmise în perioada 29-30 iulie, iar repartizarea finală va avea loc pe 31 iulie, conform calendarului oficial.
În ce condiții se poate face schimbul de locuri
După încheierea primei etape a admiterii și confirmarea locurilor în licee, elevii care îndeplinesc criteriile prevăzute de procedură pot solicita rezolvarea unor situații speciale.
Una dintre aceste situații este schimbul de locuri între doi elevi, însă acesta este permis doar dacă ambii candidați au obținut aceeași medie de admitere.
Pentru aprobarea cererii trebuie depus un dosar care să conțină:
- copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a candidatului;
- copie după adeverința care atestă media de admitere;
- acordul scris al părintelui sau reprezentantului legal al elevului cu care se dorește schimbul;
- copie după anexa la fișa de înscriere, în cazul candidaților care au susținut probe de aptitudini ori de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau modernă;
- declarația pe propria răspundere, în cazul documentelor transmise online;
- acordul ambilor părinți, în situația familiilor divorțate;
- copie după hotărârea judecătorească privind exercitarea autorității părintești, acolo unde este cazul.
Ce alte situații speciale sunt soluționate
Potrivit ISMB, cererile vor fi analizate într-o ordine bine stabilită.
Prioritate vor avea:
- redistribuirea candidaților gemeni;
- corectarea erorilor de introducere a opțiunilor în baza de date;
- situațiile medicale speciale;
- distribuirea sau redistribuirea pe locurile libere pentru apropierea de domiciliu;
- schimburile de locuri între elevii cu aceeași medie de admitere.
Repartizarea candidaților care intră în această etapă va fi realizată pe 31 iulie 2026, pe locurile rămase disponibile după prima repartizare computerizată și după admiterea la clasele unde au fost organizate probe de aptitudini.
Cum se calculează media de admitere la liceu 2026
Conform Ordinului ministrului educației nr. 6.060/2025, media de admitere este reprezentată exclusiv de media generală obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la probele de examen, cu două zecimale și fără rotunjire.
Dacă doi sau mai mulți candidați au aceeași medie, departajarea se face, în ordine, după:
- media generală din clasele V-VIII;
- nota obținută la Limba și literatura română;
- nota obținută la Matematică;
- nota la Limba maternă sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru elevii care candidează la unități cu predare în limbile minorităților naționale.
În situația în care, pe ultimul loc disponibil, există candidați care au toate aceste criterii identice, aceștia sunt declarați admiși la liceul pentru care au optat.