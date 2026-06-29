AdBlue cristalizat pe capac sau sub mașină: ce înseamnă și cum previi o reparație scumpă
AdBlue este una dintre acele soluții tehnice pe care mulți șoferi le tratează ca pe un simplu consumabil, până când apare o problemă pe bord sau observă depuneri albe în jurul capacului de umplere. La prima vedere, cristalele de AdBlue par inofensive, ca o urmă de sare uscată. În realitate, ele pot fi un semn banal de lichid vărsat la alimentare, dar pot indica și o scurgere, o etanșare slabă, o problemă la injectorul SCR sau o defecțiune care poate deveni costisitoare.
AdBlue este o soluție pe bază de uree și apă deionizată, folosită de motoarele diesel moderne pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot. Când apa se evaporă, ureea rămâne sub formă de depuneri albe, cristaline. De aceea, orice strop de AdBlue care ajunge pe capac, pe caroserie, pe scut sau pe componentele din zona sistemului de evacuare se poate transforma în urme vizibile. Problema nu este întotdeauna depunerea în sine, ci locul în care apare și frecvența cu care revine.
Dacă vezi cristale doar pe lângă capacul de alimentare imediat după completare, cauza poate fi simplă: ai vărsat puțin lichid sau gâtul de umplere nu a fost șters. Dacă însă depunerile apar constant, dacă se formează sub mașină sau dacă vezi urme în zona evacuării, atunci merită investigat mai atent. Sistemul SCR lucrează cu senzori, pompă, conducte, injector și modul de comandă, iar o scurgere mică poate anunța o problemă mai mare.
Când depunerile de AdBlue sunt doar murdărie și când devin un semnal de alarmă
Depunerile de pe capac sunt cele mai frecvente și, în multe cazuri, cele mai puțin grave. La alimentare, AdBlue poate curge ușor pe lângă gura rezervorului, mai ales dacă folosești o canistră fără furtun bun sau un pistol de alimentare care nu se potrivește perfect. După ce lichidul se usucă, rămâne acea crustă albă, sfărâmicioasă. În această situație, curățarea zonei cu apă este de obicei suficientă.
Totuși, dacă depunerea reapare fără să fi completat recent, trebuie verificat capacul și gâtul de umplere. Un capac care nu etanșează corect, o garnitură îmbătrânită sau un rezervor umplut excesiv pot favoriza scurgeri minore. AdBlue nu trebuie lăsat să se usuce repetat pe elemente metalice sau conectori, pentru că poate favoriza coroziunea și poate afecta componentele din apropiere.
Cristalele sub mașină sunt un semn mai serios. Ele pot indica o conductă fisurată, o îmbinare care pierde lichid, o pompă cu probleme sau un injector AdBlue care scapă. Injectorul SCR pulverizează soluția în evacuare, iar dacă pulverizarea nu mai este corectă sau dacă există scurgeri externe, pot apărea depuneri vizibile. Uneori, acestea sunt însoțite de miros specific, martor AdBlue aprins sau mesaje legate de sistemul antipoluare.
Mai grav este când depunerile apar în zona evacuării și sunt asociate cu erori SCR sau cu martor motor. Cristalizarea poate bloca injectorul, poate afecta dozarea și poate duce la funcționarea incorectă a sistemului. Dacă sistemul nu mai reduce emisiile conform parametrilor, calculatorul poate limita autonomia rămasă până la imposibilitatea pornirii. Dintr-o urmă albă aparent banală se poate ajunge la diagnoză, curățare, schimbare injector, conducte sau chiar componente mai scumpe.
Cum previi cristalizarea și ce să nu faci niciodată
Prevenția începe cu alimentarea corectă. Folosește AdBlue de calitate, din recipiente curate, păstrate închise și ferite de temperaturi extreme. Nu turna lichid din canistre vechi, murdare sau folosite anterior pentru alte substanțe. Sistemul SCR este sensibil la contaminare, iar impuritățile pot produce defecte care nu se rezolvă printr-o simplă completare.
După alimentare, șterge zona capacului cu o lavetă umedă sau spală cu puțină apă. AdBlue este solubil în apă, deci depunerile proaspete se curăță ușor. Nu folosi obiecte metalice ascuțite ca să răzuiești cristalele de pe zone sensibile, mai ales lângă garnituri, conectori sau furtunuri. Poți deteriora piese care nu aveau nicio problemă inițial.
Nu umple rezervorul agresiv până la refuz, mai ales iarna. AdBlue îngheață la temperaturi scăzute și se dilată. Mașinile moderne au sisteme de încălzire pentru rezervor și conducte, dar asta nu înseamnă că umplerea excesivă este recomandată. Respectă indicațiile mașinii și completează cu o cantitate suficientă, nu cu ideea că „mai mult e întotdeauna mai bine”.
Dacă vezi depuneri repetate sub mașină, nu amâna verificarea. O diagnoză făcută devreme poate arăta dacă există presiune incorectă în sistem, erori de senzor, probleme la injector sau scurgeri pe circuit. Cu cât sistemul funcționează mai mult timp cu o defecțiune, cu atât riscul de cristalizare internă și de reparații scumpe crește.
Un alt obicei bun este să nu ignori mesajele de pe bord. Dacă apare martor AdBlue, completează la timp și urmărește dacă avertizarea dispare. Dacă nu dispare după câțiva kilometri sau după mai multe porniri, nu continua să torni lichid la întâmplare. Problema poate fi senzorul de nivel, senzorul de calitate, pompa, injectorul sau un defect de comunicare.
În concluzie, AdBlue cristalizat pe capac poate fi doar o urmă de alimentare neglijentă, dar cristalele apărute repetat sau sub mașină trebuie tratate ca semnal de avertizare. Curățarea zonei, alimentarea corectă și verificarea rapidă a scurgerilor pot preveni o intervenție costisitoare. La sistemele diesel moderne, micile depuneri albe nu trebuie ignorate, pentru că uneori sunt primul indiciu al unei probleme SCR care poate bloca mașina exact când îți este lumea mai dragă.