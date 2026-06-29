AdBlue cristalizat pe capac sau sub mașină: ce înseamnă și cum previi o reparație scumpă

Dacă vezi cristale doar pe lângă capacul de alimentare imediat după completare, cauza poate fi simplă: ai vărsat puțin lichid sau gâtul de umplere nu a fost șters. Dacă însă depunerile apar constant, dacă se formează sub mașină sau dacă vezi urme în zona evacuării, atunci merită investigat mai atent. Sistemul SCR lucrează cu senzori, pompă, conducte, injector și modul de comandă, iar o scurgere mică poate anunța o problemă mai mare.

Când depunerile de AdBlue sunt doar murdărie și când devin un semnal de alarmă

Depunerile de pe capac sunt cele mai frecvente și, în multe cazuri, cele mai puțin grave. La alimentare, AdBlue poate curge ușor pe lângă gura rezervorului, mai ales dacă folosești o canistră fără furtun bun sau un pistol de alimentare care nu se potrivește perfect. După ce lichidul se usucă, rămâne acea crustă albă, sfărâmicioasă. În această situație, curățarea zonei cu apă este de obicei suficientă.

Totuși, dacă depunerea reapare fără să fi completat recent, trebuie verificat capacul și gâtul de umplere. Un capac care nu etanșează corect, o garnitură îmbătrânită sau un rezervor umplut excesiv pot favoriza scurgeri minore. AdBlue nu trebuie lăsat să se usuce repetat pe elemente metalice sau conectori, pentru că poate favoriza coroziunea și poate afecta componentele din apropiere.

Cristalele sub mașină sunt un semn mai serios. Ele pot indica o conductă fisurată, o îmbinare care pierde lichid, o pompă cu probleme sau un injector AdBlue care scapă. Injectorul SCR pulverizează soluția în evacuare, iar dacă pulverizarea nu mai este corectă sau dacă există scurgeri externe, pot apărea depuneri vizibile. Uneori, acestea sunt însoțite de miros specific, martor AdBlue aprins sau mesaje legate de sistemul antipoluare.

Mai grav este când depunerile apar în zona evacuării și sunt asociate cu erori SCR sau cu martor motor. Cristalizarea poate bloca injectorul, poate afecta dozarea și poate duce la funcționarea incorectă a sistemului. Dacă sistemul nu mai reduce emisiile conform parametrilor, calculatorul poate limita autonomia rămasă până la imposibilitatea pornirii. Dintr-o urmă albă aparent banală se poate ajunge la diagnoză, curățare, schimbare injector, conducte sau chiar componente mai scumpe.

Cum previi cristalizarea și ce să nu faci niciodată

Prevenția începe cu alimentarea corectă. Folosește AdBlue de calitate, din recipiente curate, păstrate închise și ferite de temperaturi extreme. Nu turna lichid din canistre vechi, murdare sau folosite anterior pentru alte substanțe. Sistemul SCR este sensibil la contaminare, iar impuritățile pot produce defecte care nu se rezolvă printr-o simplă completare.

După alimentare, șterge zona capacului cu o lavetă umedă sau spală cu puțină apă. AdBlue este solubil în apă, deci depunerile proaspete se curăță ușor. Nu folosi obiecte metalice ascuțite ca să răzuiești cristalele de pe zone sensibile, mai ales lângă garnituri, conectori sau furtunuri. Poți deteriora piese care nu aveau nicio problemă inițial.