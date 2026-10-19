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Inteligență Artificială

A cheltuit 1,5 milioane de dolari pe un film de Crăciun realizat cu AI și susține că a economisit zeci de milioane. Rezultatul a stârnit critici pentru calitatea imaginilor

A cheltuit 1,5 milioane de dolari pe un film de Crăciun realizat cu AI și susține că a economisit zeci de milioane. Rezultatul a stârnit critici pentru calitatea imaginilor
foto - TW3 Entertainment
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Inteligența artificială promite să revoluționeze industria cinematografică, reducând spectaculos costurile de producție și permițând realizarea unor filme care, în mod tradițional, ar necesita bugete uriașe. Dar ce se întâmplă atunci când economiile sunt impresionante, însă rezultatul final nu reușește să convingă? Un nou film de Crăciun, realizat aproape integral cu ajutorul AI, a devenit exemplul perfect al acestei dileme.

Potrivit publicației americane Futurism, care a relatat cazul pe 18 octombrie 2026, regizorul Tom Walsh a investit 1,5 milioane de dolari în producția „Merry the Christmas Witch”, o adaptare a unei cărți pentru copii. Acesta susține că tehnologia i-a permis să economisească zeci de milioane de dolari, însă imaginile prezentate publicului au atras critici dure pentru aspectul lor artificial și calitatea discutabilă.

Un film care ar fi costat 80 de milioane de dolari, realizat cu doar 1,5 milioane

Tom Walsh, directorul companiei independente TW3 Entertainment, a explicat într-un interviu pentru Variety că ideea filmului a apărut după ce a descoperit cartea pentru copii scrisă de Bobbi Hess. Povestea i s-a părut potrivită pentru o producție cinematografică, însă estimările inițiale indicau un buget de aproximativ 80 de milioane de dolari.

Pentru un proiect bazat pe o proprietate intelectuală relativ necunoscută, obținerea unei asemenea finanțări ar fi fost extrem de dificilă. Walsh a explicat că marile studiouri sunt tot mai reticente în privința poveștilor originale și preferă investițiile în francize deja consacrate.

Soluția a fost utilizarea inteligenței artificiale generative. În loc să realizeze filmul prin metodele tradiționale de animație, regizorul a ales o combinație de tehnologii AI și muncă umană, reducând bugetul la numai 1,5 milioane de dolari.

Diferența față de estimarea inițială este de 78,5 milioane de dolari, adică o reducere teoretică a costurilor de peste 98%. Totuși, suma de 80 de milioane reprezintă o estimare a regizorului, nu bugetul unei producții tradiționale realizate efectiv, ceea ce înseamnă că economiile nu pot fi verificate independent.

Aproximativ 50 de oameni au lucrat zece luni, dar vocile actorilor au fost înlocuite cu AI

Producția filmului „Merry the Christmas Witch” a durat aproximativ zece luni și a implicat o echipă de circa 50 de persoane. Walsh descrie procesul drept o producție hibridă, în care experiența profesioniștilor din cinematografie a fost combinată cu instrumente avansate de inteligență artificială.

Inițial, regizorul a angajat actori pentru interpretarea scenariului și pentru stabilirea mișcărilor și expresiilor personajelor. Ulterior, însă, a decis să înlocuiască vocile acestora cu variante sintetice generate prin tehnologia ElevenLabs.

Pentru realizarea imaginilor au fost utilizate instrumente precum Seedance și Nano Banana, capabile să genereze secvențe video și conținut vizual pornind de la instrucțiuni textuale și alte materiale de referință.

Walsh insistă că implicarea oamenilor a rămas esențială. În opinia sa, calitatea unei producții AI depinde de experiența echipei tradiționale, deoarece tehnologia nu poate compensa lipsa cunoștințelor despre regie, compoziția cadrelor sau ritmul cinematografic.

Cu toate acestea, materialele video apărute online au fost criticate pentru estetica artificială, personajele cu expresii nefirești și aspectul vizual inconsistent. Futurism a descris producția folosind termenul „AI slop”, o expresie utilizată pentru conținutul generat automat, considerat lipsit de calitate sau de valoare artistică.

Poate inteligența artificială să înlocuiască producția cinematografică tradițională?

Cazul „Merry the Christmas Witch” apare într-un moment în care industria cinematografică experimentează tot mai intens cu inteligența artificială. Recent, un film generat integral cu AI a primit un rating oficial MPA și a fost anunțat pentru o posibilă participare la Oscar, demonstrând că producțiile realizate prin aceste metode încearcă să pătrundă în circuitul cinematografic tradițional.

În paralel, apar controverse legate de viitorul profesiilor creative. Un videoclip generat cu AI, în care Tom Cruise și Brad Pitt apar într-o scenă de luptă, a provocat deja îngrijorări în rândul actorilor privind posibilitatea înlocuirii lor cu personaje digitale.

Există însă și abordări diferite. În România, regizorul Radu Jude a explorat utilizarea inteligenței artificiale în filmul „Dracula”, într-un demers artistic care pune sub semnul întrebării inclusiv rolul tehnologiei în procesul creativ.

În cazul lui Tom Walsh, provocarea nu mai este doar financiară. Filmul său nu avea încă un distribuitor confirmat la momentul relatării, ceea ce ridică întrebări despre capacitatea unor asemenea producții de a atrage publicul.

Până la urmă, economia de zeci de milioane de dolari reprezintă doar o parte a ecuației. Dacă imaginile nu conving spectatorii, iar personajele par artificiale și lipsite de expresivitate, reducerea costurilor nu garantează succesul artistic sau comercial.

„Merry the Christmas Witch” demonstrează că inteligența artificială poate face posibilă realizarea unor proiecte altădată inaccesibile financiar. Rămâne însă de văzut dacă tehnologia va reuși să ofere și calitatea pe care publicul o așteaptă de la un film de animație.

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