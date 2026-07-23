5 motive pentru care aerul condiționat miroase a mucegai. Problema pe care nu trebuie să o ignori

Iată care sunt cele mai frecvente cinci motive pentru care aerul condiționat poate începe să miroasă a mucegai și ce poți face pentru a remedia problema.

1. Depuneri de murdărie pe serpentina evaporatorului

Una dintre cele mai comune cauze este acumularea de praf și alte impurități pe serpentina evaporatorului. În timpul funcționării, pe suprafața acesteia se formează condens, iar umezeala, combinată cu murdăria, creează condițiile ideale pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor.

Dacă depunerile sunt reduse, serpentina poate fi curățată cu un spray special destinat acestui tip de componente. În schimb, atunci când murdăria este abundentă, este recomandată intervenția unui tehnician pentru a evita deteriorarea aparatului.

2. Apa stagnează în tava de condens

Apa rezultată în urma răcirii aerului este colectată într-o tavă de condens și evacuată printr-un sistem de drenaj. Atunci când evacuarea este blocată, apa rămâne în interior, iar după doar câteva zile pot apărea mucegaiul, algele și bacteriile care generează mirosuri neplăcute.

Dacă observi apă acumulată în aparat sau depuneri de mâzgă, este indicat să verifici dacă sistemul de evacuare funcționează corespunzător.

3. Conducta de evacuare a condensului este înfundată

O conductă de evacuare parțial sau complet blocată împiedică eliminarea apei din aparat și favorizează apariția mirosului de umezeală.

În unele cazuri, blocajul poate fi îndepărtat prin clătirea conductei cu apă sau cu ajutorul unui aspirator umed-uscat. După curățare, specialiștii recomandă folosirea oțetului alb distilat sau a unei soluții speciale pentru întreținerea instalației, deoarece acestea ajută la eliminarea bacteriilor, algelor și mucegaiului.