Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea urgentă de pe piață a unui lot de semințe de mac marca Orlando’s Maestro, după ce analizele au arătat că produsul conține valori peste limitele legale de alcaloizi opiu.

De ce au fost retrase semințele de mac

Decizia vizează supermarketuri și hipermarketuri din București și din mai multe orașe din țară, unde aceste produse au ajuns deja la raft. Reprezentanții instituției au subliniat că măsura este una preventivă și absolut necesară pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Problema identificată de autorități constă în concentrația ridicată de alcaloizi opiu, substanțe naturale care se găsesc în planta de mac, dar care, în cantități mari, pot deveni periculoase pentru organism. Consumul unor produse cu astfel de depășiri poate provoca efecte nedorite asupra sănătății, motiv pentru care furnizorul a decis să își retragă stocurile.

Într-un comunicat oficial, ANSVSA a informat că orice client care a achiziționat aceste semințe trebuie să evite să le consume. În schimb, clienții pot returna produsul în magazinele de unde l-au cumpărat și își vor primi banii înapoi. Pentru rambursare este necesară prezentarea bonului fiscal. Dacă nu pot fi returnate, consumatorilor li se recomandă să arunce produsul pentru a evita riscurile.

Unde pot fi returnate produsele

Semințele de mac Orlando’s Maestro au ajuns în mai multe rețele de magazine cunoscute din România, printre care Profi, Supeco și Selgros. ANSVSA a publicat o listă detaliată a punctelor de vânzare unde clienții pot aduce produsele cumpărate și pot solicita restituirea banilor.

În București, câteva dintre locațiile unde se pot returna pungile cu semințe de mac sunt:

Profi – Bulevardul Ghencea, nr. 38, Bloc C63, Sector 6

Profi – Bd. Timișoara, Nr. 73, Sector 6

Profi – Șos. Berceni, Nr. 8 bis, Sector 4

Profi – Calea Văcărești, Nr. 176–178

Profi – Șos. Sălaj, Nr. 133, Sector 5

Profi – Piața Apărătorii Patriei, Sector 4

Profi – Str. Pajura, Nr. 24, Sector 1

Profi – Bd. Basarabia, nr. 100, Bl. E2

Profi – Șos. Pantelimon, Nr. 255, Sector 2

Profi – Bd. Iuliu Maniu, Nr. 14, Sector 6

Profi – Șos. Colentina, Nr. 332 A, Sector 2

Lista completă a magazinelor poate fi consultată pe site-ul ANSVSA, unde sunt menționate și alte locații din țară.

ANSVSA îi îndeamnă pe consumatori să fie atenți la produsele achiziționate și să verifice eticheta înainte de utilizare. În cazul semințelor de mac Orlando’s Maestro, mesajul este clar: nu le consumați!

Astfel de rechemări sunt parte din mecanismele de siguranță alimentară aplicate la nivel european, menite să asigure că produsele puse în vânzare respectă standardele și nu pun în pericol sănătatea publică.