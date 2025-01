Polul Nord Magnetic își continuă mișcarea spre Siberia – ce înseamnă pentru navigație

Polul Nord Magnetic al Pământului, un punct crucial pentru navigație și orientare, își continuă migrarea constantă spre Siberia, marcând o schimbare semnificativă în poziția sa oficială.

În timp ce Polul Nord Geografic rămâne fix, Polul Nord Magnetic este în continuă mișcare din cauza dinamicii interne a Pământului. Recent, experți din cadrul NOAA (Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA) și BGS (Serviciul Geologic Britanic) au actualizat World Magnetic Model (WMM), oferind o hartă mai precisă pentru următorii cinci ani.

Mișcarea Polului Nord Magnetic este rezultatul proceselor din interiorul Pământului. În miezul planetei noastre, fierul și nichelul topit generează câmpuri magnetice dinamice, ceea ce duce la deplasarea polilor magnetici. Conform cercetătorului William Brown de la BGS, comportamentul actual al Polului Nord Magnetic este fără precedent.

Aceste modificări sunt influențate de două „lobi” magnetici uriași aflați sub Canada și Siberia. Interacțiunea dintre aceste formațiuni subterane generează schimbări neașteptate, care uneori impun actualizări de urgență ale modelului magnetic, în afara ciclului normal de cinci ani.

Noua hartă magnetică oferă un nivel de detaliu fără precedent, având o rezoluție de 10 ori mai mare decât modelele anterioare. Spre exemplu, în trecut, o călătorie de 8.500 de kilometri din Africa de Sud spre Marea Britanie ar fi rezultat într-o abatere de 150 de kilometri dacă s-ar fi folosit modelul vechi.

Pentru companiile aeriene, agențiile guvernamentale și armatele din întreaga lume, noile actualizări sunt esențiale. Acestea vor actualiza softurile de navigație din avioane, nave și alte echipamente complexe. Brown explică: „Marile companii aeriene vor înlocui software-ul de navigație pe toate aeronavele lor, iar forțele NATO vor face ajustări similare în cadrul sistemelor lor militare.”

Cu toate acestea, utilizatorii obișnuiți nu vor trebui să-și actualizeze manual telefoanele sau dispozitivele GPS, deoarece aceste modificări vor fi implementate automat.

🚨 The World Magnetic Model 2025 is now live. Deployed on December 31st to all Flight Service platforms, this update ensures you’re heading in the right direction for the new year! 😉 Potential Impacts: Aeronautical charts 🗺️ , runway numbers 🛬, and navigation systems 🧭. pic.twitter.com/zFmgAG5xh2

— Flight Service ✈️ (@1800wxbrief) January 7, 2025