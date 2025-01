Coridorul Vasari: Pasajul secret al familiei Medici, deschis pentru public

În inima Florenței, o bijuterie istorică de o valoare inestimabilă și-a deschis porțile publicului larg pentru prima dată în peste cinci secole. Coridorul Vasari, un pasaj construit în 1565 la ordinul lui Cosimo I de Medici, oferă acum vizitatorilor ocazia să exploreze un traseu unic, care leagă trei dintre cele mai emblematice locuri ale orașului: Palazzo Vecchio, Galeriile Uffizi și Palazzo Pitti.

Proiectată de renumitul arhitect și artist Giorgio Vasari, pasarela de 750 de metri lungime a fost creată în doar cinci luni, cu scopul de a oferi familiei Medici un mijloc sigur și discret de a se deplasa între aceste locații importante, fără a fi expuși riscurilor. Astăzi, însă, ea oferă turiștilor o perspectivă exclusivă asupra Florenței, combinând istoria, arta și arhitectura renascentistă într-o experiență captivantă.

Construcția Coridorului Vasari a fost o realizare arhitecturală remarcabilă a epocii renascentiste, reflectând nu doar ingeniozitatea tehnică a vremii, ci și nevoile strategice ale uneia dintre cele mai influente familii din Italia. Acesta a fost gândit ca o cale de refugiu și siguranță pentru familia Medici, protejându-i de eventualii dușmani și de tumultul publicului din străzile aglomerate ale Florenței.

Coridorul traversează clădiri emblematice, trecând chiar deasupra faimosului Ponte Vecchio, unul dintre cele mai fotografiate locuri din oraș. Din interior, priveliștile sunt spectaculoase, oferind o perspectivă rar întâlnită asupra străzilor și arhitecturii florentine.

The Vasari Corridor, built by 16th-century architect Giorgio Vasari, will reopen to the public after eight years of restoration. The Renaissance-era passageway connects Florence’s Uffizi Galleries to the Medici’s former residence Palazzo Pitti https://t.co/yUFJxWOhI7 pic.twitter.com/Ip5Ae5vIuz

