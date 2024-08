Zoom poate găzdui acum un milion de participanți simultan

Platforma de videoconferințe Zoom a anunțat recent o actualizare majoră care permite organizarea de evenimente online cu până la un milion de participanți simultan. Această schimbare vine în urma utilizării platformei de către diverse grupuri politice pentru a strânge fonduri în sprijinul campaniei electorale a vicepreședintei SUA, Kamala Harris, unde sute de mii de persoane au participat la apeluri webinar.

Webinar-uri de mare capacitate pentru evenimente de amploare

Noua funcționalitate oferită de Zoom extinde capacitatea de organizare a evenimentelor virtuale, punând la dispoziție diferite opțiuni de webinar, cu capacități maxime de 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 și, desigur, 1.000.000 de participanți. Aceste pachete de webinar sunt disponibile pentru o singură utilizare și includ asistență din partea echipei Zoom’s Event Services, asigurând o experiență profesională și captivantă pentru toți participanții.

„Acum organizatorii de evenimente au flexibilitatea și puterea de a găzdui experiențe interactive la o scară fără precedent și posibilitatea de a achiziționa webinar-uri mari pentru o singură utilizare”, a declarat Smita Hashim, Chief Product Officer la Zoom.

Deși recent, platforma a fost utilizată pentru strângerea de fonduri politice, Zoom vede un viitor în care aceste evenimente virtuale de mare amploare vor deveni comune în sectoarele de afaceri, divertisment și public.

Costurile și oportunitățile pentru Zoom

Deși aceste evenimente sunt impresionante, ele nu sunt deloc ieftine. Închirierea unui webinar pentru un milion de persoane costă 100.000 de dolari. Comparativ, un webinar pentru 10.000 de persoane are un preț de 9.000 de dolari, ceea ce înseamnă aproape un dolar pe participant.

Până de curând, Zoom oferea suport oficial pentru până la 100.000 de participanți la un eveniment. Cu toate acestea, conform unui raport Bloomberg, compania a decis să schimbe strategia pentru a putea sprijini evenimentele de strângere de fonduri menționate anterior.

Această decizie a fost influențată de evenimentele desfășurate începând cu luna iulie, când organizația „Win with Black Women” a găzduit un apel Zoom cu peste 40.000 de participanți, strângând astfel 1,5 milioane de dolari pentru campania Harris. Ulterior, grupuri precum „White Dudes for Harris” și „White Women for Harris” au organizat, de asemenea, evenimente cu 190.000 și respectiv 164.000 de participanți.

Aceste actualizări pot reprezenta o nouă sursă importantă de venit pentru Zoom, mai ales după ce acțiunile companiei au scăzut considerabil de la 560 de dolari pe acțiune la aproximativ 60 de dolari, odată cu diminuarea popularității întâlnirilor virtuale pe măsură ce lumea a început să revină la interacțiunile față în față. Cu toate acestea, capacitatea de a găzdui evenimente online de o asemenea amploare ar putea revitaliza interesul și utilizarea platformei în diverse sectoare.