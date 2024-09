Vocea iconică a lui Darth Vader din trilogia Star Wars, James Earl Jones, s-a stins din viață la 93 de ani

Lumea cinematografiei și a teatrului este în doliu după trecerea în neființă a lui James Earl Jones, actorul american renumit pentru vocea sa distinctă, care a dat viață personajului Darth Vader din trilogia „Star Wars”. La vârsta de 93 de ani, Jones s-a stins la locuința sa din Dutchess County, New York. Reprezentanții săi au făcut public acest anunț, deși nu a fost dezvăluită o cauză exactă a morții.

O carieră marcată de succes pe scenă și pe marele ecran

James Earl Jones nu a fost doar vocea emblematică a celui mai faimos antagonist din trilogia Star Wars, ci a avut o carieră prolifică și diversificată. Cu o voce recunoscută pe scară largă, Jones a adus la viață și alte personaje iconice, cum ar fi Mufasa în animația clasică „The Lion King” din 1994, un alt rol ce a rămas în inimile fanilor din întreaga lume. De-a lungul carierei sale, a jucat în șase filme din seria „Star Wars”, contribuind semnificativ la succesul francizei.

Născut în 1931 în Mississippi, Jones și-a dezvoltat talentul pe scenă, obținând succes încă din anii ’60 și ’70. În 1969, a câștigat primul său premiu Tony pentru rolul principal din piesa „The Great White Hope”, o performanță care l-a consacrat în lumea teatrului. În plus, a fost nominalizat la Oscar pentru adaptarea cinematografică a acestei piese, un moment important în cariera sa cinematografică.

Un simbol al culturii pop și un artist apreciat

Chiar dacă mulți îl asociază cu Darth Vader, Jones a fost mult mai mult decât o voce faimoasă. Cu o prezență impunătoare atât pe scenă, cât și pe ecran, a jucat într-o serie de filme și spectacole de teatru care au influențat generații. Printre cele mai notabile roluri ale sale se numără participarea în filme precum „Conan the Barbarian”, „Field of Dreams” și „The Hunt for Red October”.

Pe lângă succesul său pe ecran, James Earl Jones a continuat să fie o forță teatrală de neegalat. În 1987, a câștigat al doilea premiu Tony pentru rolul său din „Fences”, demonstrând astfel versatilitatea și angajamentul său față de arta teatrală. Chiar și în ultimii ani, a jucat în producții importante, rămânând activ pe scenă până la o vârstă înaintată.

James Earl Jones lasă în urmă o moștenire colosală în industria filmului și teatrului, o carieră ce va rămâne gravată în istorie. Moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru fani și pentru toți cei care l-au admirat de-a lungul decadelor.