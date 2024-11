Un video în care apar Trump și Biden, realizat cu AI, face furori și vine în urma întâlnirii „pașnice și prietenești” de la Casa Alba a celor doi președinți

Un videoclip surprinzător în care foștii rivali politici, Donald Trump și Joe Biden, par să poarte o conversație relaxată și amicală a captivat atenția publicului, devenind rapid viral pe rețelele de socializare. Deși imaginile par reale la prima vedere, acesta este un video generat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI). Acest clip fictiv, extrem de realist, simulează o conversație caldă între cei doi lideri politici și a fost lansat la scurt timp după o întâlnire simbolică și pașnică la Casa Albă.

După ani de animozități și de retorică tensionată, fostul președinte republican Donald Trump și președintele în exercițiu Joe Biden au surprins pe toată lumea când au decis să se întâlnească la Casa Albă pentru o discuție informală, eveniment care a atras atenția presei și a publicului deopotrivă. Întâlnirea a fost percepută de mulți ca un gest rar de reconciliere și o încercare de a calma tensiunile politice din Statele Unite. În acest context, clipul generat de AI a venit ca o ilustrare amuzantă, dar și provocatoare, a unui dialog pașnic și respectuos între cei doi.

Videoclipul realizat cu ajutorul inteligenței artificiale a fost creat de o echipă de specialiști în deepfake care au folosit tehnici avansate de procesare video pentru a reda cu mare precizie expresiile faciale și gesturile celor doi lideri. În video, Trump și Biden discută despre teme importante, dar într-un ton jovial, folosind chiar glume și replici care sugerează un respect reciproc.

De asemenea, în același videoclip realizat de AI, cei doi mănâncă înghețată, merg pe o motocicletă, sunt la pescuit, împart un pahar de vin și sunt „surprinși” într-o drumeție. Videoclipul ilustrează mai multe scene cu Trump și Biden, scene care, cel mai probabil, nu ar putea avea loc în viața reală. În același videoclip creat de AI, cei doi joacă poker împreună, fac surfing, dansează, vizitează Marele Canion, toate acestea pe cunoscuta melodie „Why can’t we be frineds”.

Deși publicul este conștient că interacțiunea este fictivă, reacțiile au fost extrem de variate, de la surprindere la confuzie.

Deși fals, videoclipul a declanșat o dezbatere amplă pe tema utilizării inteligenței artificiale pentru a crea conținut realist care poate influența percepțiile publicului. Mulți s-au întrebat cum astfel de materiale, chiar dacă sunt de natură pozitivă, ar putea fi folosite pentru a manipula opinia publică în viitor.

Întâlnirea reală dintre cei doi lideri la Casa Albă a avut loc într-un moment de tensiune politică în Statele Unite, după mai mulți ani în care scena politică americană a fost profund polarizată. Trump și Biden au petrecut aproximativ o oră într-o discuție privată, iar sursele spun că întâlnirea a avut loc într-un ton mult mai respectuos decât s-ar fi așteptat mulți.

Conform surselor apropiate de cei doi, Trump și Biden au vorbit despre problemele care divizează America, dar au evitat să adâncească discuțiile pe teme de mare controversă. În schimb, au căutat un teren comun, cu Trump lăudând inițiativele economice din perioada de după pandemie, iar Biden recunoscând eforturile administrației precedente pentru unele proiecte de infrastructură. Imaginile oficiale ale întâlnirii au fost ulterior distribuite de ambele tabere, subliniind necesitatea unui dialog deschis pentru binele comun.

Videoclipul creat cu ajutorul AI a avut un impact puternic asupra opiniei publice, fiind privit de milioane de oameni și împărtășit pe scară largă pe platformele sociale. Mulți au apreciat ideea creativă și mesajul pozitiv pe care îl transmite acest videoclip.

În același timp, videoclipul a atras atenția asupra riscurilor tehnologiei AI, cum ar fi posibilitatea de a crea materiale care pot păcăli publicul, mai ales atunci când sunt folosite pentru a reprezenta lideri politici în moduri care nu reflectă realitatea. Această preocupare este susținută și de experții în tehnologie și securitate digitală, care subliniază nevoia de reglementare și de creșterea conștientizării publicului privind conținuturile false.

OK, these videos are getting out of control 😂 pic.twitter.com/g9pSE2xJ5X

— Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) November 13, 2024