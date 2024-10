Un student din Oklahoma a descoperit o nouă specie de dinozaur

Kyle Atkins-Weltman, un student doctorand la Universitatea de Stat din Oklahoma, a făcut o descoperire rară, identificând o nouă specie de dinozaur. Acest succes neașteptat a venit după ce a cumpărat fosile de dinozauri în valoare de 5.000 de dolari pentru un proiect de curs. Noua specie, denumită în latină Eoneophron infernalis, are un nume care reflectă și creativitatea sa: „Pharaoh’s dawn chicken from hell” (tradus liber, „puiul din iad al zorilor faraonului”). Acest dinozaur mic, dar impresionant, are o poveste mai mare de spus decât simpla sa existență.

Cum a fost descoperită noua specie

Inițial, Atkins-Weltman credea că a cumpărat fosilele unui alt dinozaur cunoscut, Anzu wyliei, o specie de dinozaur cu aspect de pasăre din grupul Oviraptorosaurilor, supranumit „puiul din iad”. Cu toate acestea, după ce a analizat mai atent dimensiunile fosilelor, a observat că acestea erau cu aproximativ 25% mai mici decât alte fosile de Anzu. În colaborare cu profesorul asociat de anatomie Dr. Holly Woodward-Ballard, Atkins-Weltman a descoperit că structura oaselor nu era specifică unui exemplar tânăr, așa cum se credea inițial. Tehnicile de paleohistologie, care implică studiul microstructurilor din oasele fosile, au demonstrat că fosilele aparțineau unei specii distincte.

Aceste analize au dezvăluit că inelele osoase erau mult prea apropiate pentru a fi ale unui dinozaur în creștere rapidă. Această descoperire i-a condus la concluzia că dinozaurul era aproape de maturitate, iar dimensiunile reduse nu erau semnul unei vârste fragede, ci mai degrabă ale unei specii separate. Astfel, Eoneophron infernalis a fost confirmat ca fiind o specie complet nouă.

Ce relevă descoperirea despre diversitatea dinozaurilor

Atkins-Weltman și echipa sa de la Universitatea de Stat din Oklahoma susțin că această descoperire aduce o contribuție importantă în dezbaterea legată de dispariția dinozaurilor. Spre deosebire de teoriile care sugerează că diversitatea dinozaurilor era deja în declin înainte de impactul meteoritului Chicxulub, cercetările lor sugerează că aceste specii erau încă variate și numeroase. Ei cred că există posibilitatea ca mai multe specii nedescoperite să fie ascunse chiar în colecțiile muzeelor, așteptând să fie identificate cu ajutorul metodelor moderne de analiză.

Dinozaurul descoperit de Atkins-Weltman măsoară aproximativ 3 picioare înălțime (în jur de un metru) la șold și avea o greutate estimată între 150 și 160 de kilograme, comparabilă cu greutatea unui om. Era o creatură acoperită cu pene, cu un cioc fără dinți și o coadă relativ scurtă. Deși dieta sa rămâne un mister, aspectul său păsăresc și faptul că avea aripi sugerează că era un animal extrem de adaptat mediului său.

Descoperirea a avut un impact profund asupra lui Atkins-Weltman, care a mărturisit că a fost surprins de acest succes.

„A fost nevoie de câteva zile pentru a-mi da seama de amploarea descoperirii”, a spus el. „Nu a fost un moment de ‘eureka’, ci mai degrabă un ‘Hmm, asta e ciudat’”.

Acesta este primul student de la Universitatea de Stat din Oklahoma care publică o descoperire despre o nouă specie de dinozaur într-o revistă științifică de prestigiu.