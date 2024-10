Un cutremur de 4,4 magnitudine, înregistrat în provincia Semnan din Iran, a declanșat o serie de speculații pe rețelele sociale cu privire la posibilitatea ca regimul de la Teheran să fi efectuat primul său test nuclear subteran. Cutremurul, resimțit și în zonele estice ale capitalei Teheran, a avut loc la o adâncime de 12 km sub pământ și a generat o reacție intensă în rândul utilizatorilor de pe platformele digitale.

Cutremurul și ipoteza testului nuclear

În seara de sâmbătă, la ora 22:45, Centrul Seismologic al Universității din Teheran a anunțat că orașul Aradan din provincia Semnan a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 4,4. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 35.42° latitudine nordică și 52.78° longitudine estică, provocând tremurături resimțite și în estul Teheranului, scrie Euronews.com.

Imediat după apariția știrii, utilizatorii rețelelor sociale au început să speculeze că regimul de la Teheran ar fi încercat să efectueze primul său test nuclear subteran, posibil ca măsură de descurajare împotriva unor potențiale atacuri israeliene. Aceste speculații au fost alimentate de declarațiile anterioare ale oficialilor iranieni și ale comandanților Gărzii Revoluționare, care au avertizat că, dacă presiunile economice, politice și militare asupra țării vor continua, Teheranul va fi nevoit să-și modifice doctrina de apărare, inclusiv amendarea fatwei liderului suprem privind interzicerea armelor nucleare.

Reacțiile oficiale și respingerea speculațiilor

În ciuda valului de speculații, publicația NorNews, un canal neoficial al Consiliului Național de Securitate al Iranului, a respins categoric aceste zvonuri, etichetându-le drept „rumori”. Publicația a subliniat din nou că testele nucleare contravin doctrinei nucleare și de apărare a Republicii Islamice Iran. Cu toate acestea, unii experți internaționali rămân sceptici, considerând că Iranul ar putea efectua astfel de teste fără a anunța în mod oficial o schimbare de politică.

Existența unor posibile site-uri de testare nucleară secretă?

Ipoteza unor teste nucleare subterane în Iran nu este nouă. În 2019, un raport al Foundation for Defense of Democracies, un think tank din Washington, a sugerat că Iranul ar fi început un program secret pentru construirea unor site-uri de testare nucleară subterană, cunoscut sub numele de „Proiectul Câmpului”. Raportul susținea că teste cu explozivi non-nucleari ar fi fost efectuate în 2003 într-o zonă din sud-estul provinciei Semnan, în cadrul unui program de dezvoltare a metodelor seismice pentru măsurarea exploziilor nucleare subterane.

Deși Iranul a recunoscut existența centrului spațial și a cartierului general pentru rachete „Imam Khomeini” în sud-estul provinciei Semnan, acest loc se află la peste 100 de kilometri de epicentrul cutremurului recent. În ciuda acestui fapt, utilizatorii rețelelor sociale continuă să speculeze că Iranul ar putea avea un alt sit nuclear subteran, nedivulgat, în Semnan, preferând să folosească această locație pentru teste în locul unor facilități mai cunoscute, precum Natanz.

Iran și opacitatea nucleară

Teheranul a fost adesea acuzat de comunitatea internațională că nu își dezvăluie complet activitățile nucleare către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Totuși, Iranul este o țară predispusă la activitate seismică, iar cutremurele nu sunt neobișnuite în această regiune. Astfel, în ciuda speculațiilor, un astfel de cutremur nu ar trebui să fie considerat neobișnuit sau suspect.

În concluzie, deși există puține dovezi care să susțină ideea unui test nuclear, acest eveniment a readus în atenția publicului internațional temerile legate de programul nuclear al Iranului. În timp ce oficialii iranieni au respins ferm aceste zvonuri, persistența speculațiilor reflectă tensiunile continue legate de ambițiile nucleare ale țării și de poziția sa în politica internațională. Rămâne de văzut dacă autoritățile iraniene vor oferi mai multe detalii sau dacă misterul în jurul acestui cutremur va continua să alimenteze noi teorii și speculații.