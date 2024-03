Un antrenor a fost data afară după ce a avut o aventură cu una dintre jucătoarele sale

Conducerea unui club cunoscut din Anglia a renunţat la serviciile antrenorului echipei sale feminine, după ce acesta a avut o relație cu una dintre jucătoarele sale. Tehnicianul a încălcat codul de conduită.

Leicester City l-a demis pe managerul Willie Kirk, în urma unei anchete, după ce s-a dovedit că a avut o aventură cu una dintre jucătoarele sale. Tehnicianul, în vârstă de 45 de ani, era suspendat de club încă de la începutul lunii martie, notează BBC.

Clubul din Anglia a explicat că Willie Kirk a încălcat codul de conduită, stabilit şi implementat înainte de începerea sezonului curent. Acesta ”promovează o cultură bazată pe performanţă în rândul jucătoarelor, antrenorilor şi personalului tehnic”.

După ce a lucrat în secţiile feminine de fotbal la Everton şi Manchester United, printre altele, Willie Kirk se află la cârma LCFC Women din 2022. Mai întâi ca director de fotbal, apoi ca antrenor.

Cazul a provocat o serie de reacţii în lumea fotbalului feminin, o relație între un antrenor și o jucătoare pe care o pregătește fiind considerată ”foarte nepotrivită”.

Vezi și: Verdict final în cazul Luis Rubiales, cel care a sărutat o jucătoare pe gură. Ce se va întâmpla cu ex-președintele Federației Spaniole de Fotbal

Leicester City ocupă locul al nouălea (din 12 echipe) în FA Women’s Super League, prima ligă de fotbal feminin din Anglia, cu şase etape înainte de finalul sezonului.

În luna februarie, Jonathan Morgan a fost demis de Sheffield United, de la echipa de fotbal feminin, după ce a fost acuzat că a avut o relație secretă de aproape trei ani cu o jucătoare minoră. Povestea lor a început pe când fata avea 17 ani, pe vremea când antrenorul s-ar fi aflat la Leicester, unde a pregătit echipa între 2014 și 2021.

Vezi și: Alisha Lehmann, pe urmele lui Demi Moore. Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal din lume a spus câți bani i-a oferit un star mondial pentru o noapte de amor – GALERIE FOTO

Jonathan Morgan a recunoscut relația, dar a negat că fata ar fi fost minoră și a susținut că împlinise deja 18 ani. Povestea lor a pornit după ce antrenorul a început să-i trimită mesaje pe Snapchat și a dura până când jucătoarea a împlinit 20 de ani.

”Mi-a spus că vrea să ținem secret totul pentru că tatăl lui nu ar fi de acord. Și că restul echipei nu ar fi primit bine vestea. Am înțeles de ce a zis asta și am acceptat. Eram imatură, ușor de atras. Era mai în vârstă, era antrenorul meu și trebuia să știe că nu e ok”, mărturisea jucătoarea sub protecția anonimatului.