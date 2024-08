Telefonul scăpat în apă ar putea fi reparat cu un clip de pe YouTube. Cum îți scoate umezeala din smartphone

Un videoclip de pe YouTube care pretinde că poate elimina apa din iPhone ar putea suna la fel de neverosimil ca emailurile de la prinți nigerieni sau videoclipurile în care Elon Musk promovează criptomonede noi. Totuși, testele arată că metoda funcționează… într-o oarecare măsură.

Un redactor tech, sceptic în privința comentariilor de pe videoclip, a decis să apeleze la experții de la iFixit pentru a verifica veridicitatea acestei afirmații. Videoclipul de două minute, intitulat „Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED)”, a acumulat aproximativ 45 de milioane de vizualizări în decursul a patru ani și peste 140.000 de comentarii, dintre care multe susțin că metoda a funcționat.

Efecte limitate, dar reale

David Pierce de la The Verge a încercat metoda și a observat că pare să funcționeze, dar a fost sceptic în privința coincidenței. Situația s-a petrecut când telefonul nepotului său a căzut într-un râu, iar după ce l-au recuperat și uscat, unul dintre prietenii săi a sugerat să joace „unul dintre acele videoclipuri care scot apa”. După ce au pus „Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED)”, telefonul a funcționat bine.

În încercarea de a verifica dacă aceste videoclipuri funcționează cu adevărat, iFixit a pus la test videoclipul cu patru telefoane diferite, inclusiv un iPhone 13. Rezultatul? A funcționat… într-o oarecare măsură. În timp ce videoclipul era redat pe fiecare telefon, camera de filmat a surprins cum difuzorul fiecărui telefon ejecta mici picături de apă. Efectul nu a durat mult, dar a fost clar că telefonul elimina apă care altfel nu ar fi ieșit.

Cum funcționează metoda?

Compania audio Bose explică mecanismul din spatele acestei metode: un difuzor nu face altceva decât să împingă aerul în jur, iar dacă poate împinge suficient aer cu suficientă forță, ar putea să împingă picăturile de apă din locurile unde s-au acumulat. „Cea mai joasă frecvență pe care o poate reproduce difuzorul, la cel mai ridicat nivel sonor, va crea cea mai mare mișcare a aerului, ceea ce va împinge apa prinsă în interiorul telefonului”, explică Eric Freeman, director de cercetare la Bose.

Difuzoarele telefoanelor fiind mici, nu pot reproduce sunete de bas adânc, dar pot emite sunete de frecvență joasă, suficiente pentru a genera mișcarea aerului necesară. Deși metoda funcționează parțial, este important de menționat că beneficiile sunt limitate la difuzoare. Dacă există apă în portul USB, slotul pentru SIM sau sub butoane, videoclipul nu va fi de ajutor.

Concluzie: o soluție de luat în considerare

Deși poate părea o metodă neobișnuită, utilizarea unui videoclip de pe YouTube pentru a elimina apa din telefon poate fi o soluție de luat în considerare în anumite situații. Cu toate acestea, este important să ai așteptări realiste și să înțelegi că această metodă nu va rezolva toate problemele legate de pătrunderea apei.

În cazurile mai grave, unde apa a pătruns în alte componente interne ale telefonului, este recomandat să apelezi la metode tradiționale sau la servicii de reparații profesionale pentru a evita deteriorarea permanentă a dispozitivului.