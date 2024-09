Studiu: Castrarea prelungește viața bărbaților și altor mamifere, afirmă un cercetător

Cercetătoarea Cat Bohannon a stârnit dezbateri aprinse la Festivalul Hay cu afirmațiile sale despre longevitatea bărbaților și altor mamifere. Potrivit acesteia, castrarea ar putea fi cheia pentru a prelungi viața masculilor. Bohannon, cunoscută pentru cartea sa „Eve: How the Female Body Drove 200 Million Years of Human Evolution”, a declarat pentru The Guardian că bărbații trăiesc cu ceea ce ea numește „două mici bombe cu ceas”, sugerând că o orhiectomie poate adăuga câțiva ani prețioși vieții.

Descoperirile istorice

Bohannon a menționat că efectele pozitive ale castrării asupra longevității au fost observate în rândul bărbaților americani din mijlocul secolului XX, care erau instituționalizați și castrați, de obicei din cauza bolilor mentale, și în rândul eunucilor coreeni. Acești bărbați castrați trăiau mai mult decât cei care nu suferiseră această procedură. De asemenea, un studiu din 2012 publicat în „Current Biology” a arătat că eunucii născuți între 1556 și 1861 aveau o durată medie de viață de 70 de ani, cu 14,4-19,1 ani mai mult decât bărbații necastrați de statut socioeconomic similar. Acest lucru sprijină ideea că hormonii sexuali masculini pot scurta durata de viață a bărbaților.

Mecanismele biologice

Bohannon a explicat că, în timp ce se credea că diferența medie de durată de viață dintre bărbați și femei era cauzată de comportamente riscante, cercetările sugerează că ar putea avea legătură cu sistemul imunitar și repararea celulară. Bărbații sunt mai predispuși la infecții și cancer de-a lungul vieții, iar prognosticul pentru multe dintre aceste afecțiuni este adesea mai grav decât la femei. Acest fenomen pare a avea rădăcini profunde în modul în care sistemul imunitar și celulele masculine răspund la diferite agresiuni de-a lungul vieții.

Reacțiile și implicațiile sociale

Afirmațiile lui Bohannon au generat numeroase reacții, atât pozitive cât și negative. Unii consideră că redistribuirea unei imagini generate de AI, care a devenit virală, este performativă și deviază atenția de la realitățile dure ale situației. În contrast, Bohannon a discutat despre posibilele implicații etice ale unei viitoare „pântece artificiale”, subliniind complexitatea dezvoltării unei astfel de tehnologii și necesitatea unei înțelegeri profunde a corpului feminin.

Bohannon a adăugat că după ce a discutat despre „bombe cu ceas” în cadrul emisiunii The Daily Show cu Sarah Silverman, a primit numeroase întrebări intime de la bărbați despre „situația lor testiculară”. „Se pare că am devenit expertă în acest domeniu,” a spus Bohannon.

Studii și perspective viitoare

În plus, Bohannon a discutat despre conceptul de „pântece artificial” și despre implicațiile sale etice. Deși aceasta tehnologie ar putea fi disponibilă peste câteva sute de ani, ar ridica întrebări importante despre etica reproducerii și despre rolul corpurilor feminine în procesul de naștere.

Concluzii

Afirmațiile lui Cat Bohannon despre castrare și longevitate deschid noi perspective asupra modului în care înțelegem biologia și îmbătrânirea. În timp ce studiile și dovezile aduse sunt fascinante, ele ridică și întrebări etice și sociale profunde. Dezbaterea continuă, iar comunitatea științifică va trebui să exploreze mai departe aceste descoperiri pentru a înțelege pe deplin implicațiile lor.

Acest articol arată cât de complexe și interconectate sunt descoperirile științifice și impactul lor asupra societății, oferind o perspectivă detaliată asupra modului în care castrarea ar putea influența longevitatea și sănătatea bărbaților și altor mamifere.