Star Wars Jedi: Survivor se lansează pe PS4 și Xbox One: Când îl poți juca

Star Wars Jedi: Survivor, continuarea popularului joc Star Wars Jedi: Fallen Order, va fi disponibil pe consolele PlayStation 4 și Xbox One începând cu 17 septembrie. Jocul, dezvoltat de Respawn Entertainment, a fost lansat inițial în 2023 pentru PlayStation 5, Xbox Series X/S și PC.

Un nou capitol în universul Star Wars

Star Wars Jedi: Survivor este un joc de aventură în perspectivă third-person, cu elemente de Metroidvania, situat în universul Star Wars între evenimentele din Revenge of the Sith și A New Hope. Jocul a primit laude din partea fanilor și criticilor pentru povestea sa captivantă și gameplay-ul diversificat, fiind considerat un titlu de referință pentru fanii francizei.

Precomenzile pentru versiunea de PS4 și Xbox One sunt deja disponibile, iar cei care achiziționează jocul înainte de lansare vor primi bonusuri speciale, inclusiv obiecte cosmetice care transformă protagonistul într-un personaj asemănător cu Obi-Wan Kenobi și un nou set de arme.

Optimizări și posibile probleme de performanță

Electronic Arts (EA), editorul jocului, a declarat că Star Wars Jedi: Survivor a fost complet optimizat pentru a rula pe consolele mai vechi. Totuși, este important de menționat că versiunea pentru PC a jocului s-a confruntat cu probleme de performanță, chiar și după mai multe actualizări lansate pentru a remedia aceste dificultăți. EA a anunțat că pregătește o nouă actualizare pentru PC, care va fi disponibilă în săptămânile următoare, aducând îmbunătățiri tehnice, ajustări la controale și alte modificări menite să îmbunătățească experiența de joc.

Versiunea pentru PS4 și Xbox One va avea un preț de lansare de 50 de dolari. De asemenea, Star Wars Jedi: Survivor a fost recent inclus în catalogul Game Pass, ceea ce oferă o oportunitate suplimentară pentru fani de a experimenta acest joc pe platformele disponibile.

Pe lângă lansarea pe consolele de generație anterioară, EA a confirmat și dezvoltarea unui al treilea joc din această serie, subliniind pasiunea continuă a francizei Star Wars pentru trilogii.

Universul Star Wars este unul dintre cele mai extinse și influente cadre ficționale din istoria culturii populare. Creat de George Lucas, acest univers își are originile în filmul original din 1977, Star Wars: A New Hope, dar a evoluat rapid într-o vastă galaxie plină de personaje, planete, tehnologii și ideologii diverse. Pe lângă cele nouă filme principale care formează saga Skywalker, Star Wars s-a extins printr-o multitudine de seriale, cărți, benzi desenate și jocuri video, fiecare contribuind la aprofundarea mitologiei și la explorarea unor aspecte noi ale acestei lumi complexe.

Conflictele centrale dintre Jedi și Sith, alături de teme precum lupta dintre bine și rău, au captivat generații întregi de fani. În centrul acestui univers se află conceptul Forței, o energie omniprezentă care leagă toate formele de viață și oferă puteri speciale celor care o pot manipula. De-a lungul anilor, Star Wars a reușit să îmbine elemente de fantezie, mitologie și science fiction într-un mod unic, creând astfel o moștenire culturală globala.