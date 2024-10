Simți oboseală accentuată? Ce ar trebui să mănânci și ce să eviți, conform științei

Burnout-ul, acea stare de epuizare fizică și mentală cauzată de stres prelungit, este o problemă tot mai întâlnită. Dacă te simți obosit, îți displace munca sau simți că nu mai ești eficient, s-ar putea să experimentezi burnout. Nu ești singur: peste o treime dintre britanici sunt la limita burnout-ului, iar un procent semnificativ a fost nevoit să își ia concediu din cauza efectelor mentale ale presiunii de la locul de muncă. Însă, burnout-ul nu afectează doar mintea, ci și corpul.

Ola Molade, nutriționist și coach transformațional, subliniază că stresul prelungit declanșează răspunsul „luptă sau fugi”, eliberând hormoni precum cortizolul și adrenalina, afectând astfel organismul. Descoperirile recente sugerează că stresul este strâns legat de intestin prin intermediul axei creier-intestin, o relație bidirecțională între sistemul nervos digestiv și creier.

Ce alimente ajută în lupta cu burnout-ul

Adaptogenii

În ultimii ani, adaptogenii, substanțe pe bază de plante, au câștigat popularitate pentru rolul lor în gestionarea stresului cronic. Dieteticianul Jo Travers afirmă că ginsengul, un adaptogen veritabil, stimulează un efect de protecție asupra celulelor, reducând stresul și oboseala. În plus, antioxidanții precum cei din fructele goji și turmeric protejează corpul de daunele cauzate de stres.

Cu toate acestea, Dr. Linia Patel, expertă în dietetică, avertizează că adaptogenii nu trebuie considerați un remediu universal. Deși pot ajuta la gestionarea perioadelor intense, aceștia trebuie luați în doze mici timp de cel mult 12 săptămâni și nu trebuie să înlocuiască alte aspecte importante ale unei vieți sănătoase.

Vitamina C

Vitamina C este esențială pentru sistemul imunitar și este deosebit de importantă în recuperarea după burnout. Aceasta joacă un rol crucial în eliberarea energiei în organism, iar lipsa ei poate duce la oboseală. Dacă ai o dietă echilibrată, cu fructe și legume, în special ardei, broccoli și cartofi, vei putea să-ți asiguri aportul necesar de vitamina C.

Omega-3 și magneziul

Grăsimile Omega-3, prezente în peștii grași precum somonul și macroul, dar și în surse vegetale precum nucile și semințele de in, pot contribui la reducerea inflamației și la reglarea nivelurilor de cortizol, ajutând astfel la gestionarea stresului. De asemenea, magneziul este esențial pentru funcționarea nervoasă și musculară, dar și pentru menținerea unui ritm cardiac normal. Creșterea nivelului de magneziu prin consumul de alimente precum spanacul, nucile sau pâinea integrală poate reduce simptomele stresului.

Ce ar trebui să eviți când te confrunți cu burnout

Nu doar alimentele pe care le consumi contează, ci și cele pe care le eviți. Nutriționiștii recomandă evitarea zahărului, alcoolului și a cofeinei în perioadele de burnout. Deși tentația de a apela la cafea sau carbohidrați pentru energie este mare, aceste alegeri vor duce la o epuizare și mai mare a organismului.

Dr. Lucy McCann, nutriționist la Barts Health NHS Trust, avertizează că, deși este în regulă să te răsfeți ocazional cu o gustare, atât zahărul, cât și alcoolul nu te vor ajuta să ieși din burnout. Cât despre cofeină, dacă aceasta îți afectează somnul sau te face să te simți anxios, ar trebui să o eviți în timpul recuperării.

Pentru a învinge burnout-ul, este important să adopți o dietă echilibrată, bogată în legume, fructe și cereale integrale, care să susțină un microbiom intestinal sănătos. În plus, profesorul Nathan Davies recomandă și socializarea în timpul meselor, ca modalitate de a îmbunătăți sănătatea mentală și starea de bine.