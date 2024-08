Sejur groaznic pentru un cuplu de români la Ultra All Inclusive în Turcia. Ce au primit de 3000 de euro, s-au jurat că nu mai merg niciodată în această stațiune

Turcia este una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, renumită pentru plajele sale spectaculoase, ospitalitatea localnicilor și pachetele de tip „All Inclusive” care promit o experiență de neuitat. Din păcate, pentru un cuplu de români, vacanța de vis s-a transformat într-un coșmar, deși au plătit nu mai puțin de 3000 de euro pentru un sejur „Ultra All Inclusive” într-una dintre stațiunile de top ale coastei turcești. Cei doi s-au jurat că nu vor mai călca vreodată în acea stațiune după experiența dezamăgitoare pe care au avut-o.

Cuplul, format din Ana și Mihai, a rezervat vacanța în Antalya cu mult entuziasm, bazându-se pe recenziile pozitive de pe diverse site-uri de turism și pe reputația lanțului hotelier internațional. La sosirea în stațiune, însă, au fost întâmpinați de primele semne de nemulțumire. Hotelul care, în poze, părea modern și bine întreținut, arăta în realitate uzat și avea un aspect neîngrijit. Lobby-ul, care ar fi trebuit să fie un punct central al eleganței și confortului, era plin de mobilier vechi și deteriorat.

„Am avut un șoc când am intrat în cameră”, spune Ana. „Era murdară, cu lenjerie de pat pătată și cu un miros puternic de mucegai. Când am cerut să ne schimbe camera, personalul hotelului ne-a ignorat, spunând că toate camerele sunt ocupate.”

Ceea ce ar fi trebuit să fie un sejur „Ultra All Inclusive” s-a dovedit a fi o mare dezamăgire și în ceea ce privește serviciile oferite. Restaurantul principal era supraaglomerat, iar mâncarea era departe de a fi proaspătă sau gustoasă. În loc de bufet bogat și variat promis, Ana și Mihai au găsit preparate reci, fără gust și adesea repetate de la o zi la alta.

„Am plătit o avere pentru această vacanță, așa că aveam așteptări mari. Dar mâncarea a fost groaznică. De multe ori nu am putut să mâncăm nimic și am fost nevoiți să căutăm restaurante în afara hotelului”, a adăugat Mihai.

Barurile, care ar fi trebuit să servească băuturi premium incluse în pachetul „Ultra All Inclusive”, ofereau doar băuturi de calitate inferioară, iar multe dintre ele erau servite în pahare de plastic, murdare și crăpate. Mai mult, personalul nu părea să fie bine pregătit sau interesat să ofere servicii la standardele unui hotel de cinci stele.

Deși cuplul a ales acest hotel și pentru facilitățile de agrement, cum ar fi piscinele, spa-ul și activitățile de divertisment, toate acestea au fost departe de a corespunde așteptărilor. Piscinele erau murdare, iar șezlongurile erau insuficiente și adesea ocupate încă de la primele ore ale dimineții. Activitățile de divertisment erau puține și de slabă calitate, iar spa-ul promovat ca fiind un centru de relaxare modern era, de fapt, un spațiu neîngrijit și fără facilități adecvate.

„Ne-am simțit păcăliți. Am plătit o sumă mare de bani pentru un sejur care ne-a lăsat cu un gust amar. Nu am putut să ne bucurăm de nimic din ceea ce ni s-a promis. În loc să ne relaxăm, ne-am întors acasă mai stresați decât am plecat”, a declarat Ana.