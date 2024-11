REVIEW realme GT 7 Pro – cel mai performant smartphone din 2024 te uimește nu doar prin viteză, dar și prin fotografii

E o bucurie să folosești un smartphone rapid, poate chiar incredibil de rapid. Cel mai bun procesor de pe piață, o configurație fiabilă, performantă, un design atractiv și o implementare utilă de inteligență artificială, toate fac din realme GT 7 Pro o plăcere să-l utilizezi. realme a progresat enorm în acești șase ani de la fondare, dar rareori a fost mai evidentă ambiția din spatele companiei chinezești decât în cazul acestui smartphone de top.

În 2024, un telefon bun trebuie să le facă pe toate, așa își justifică investiția deloc mică din spate. Trebuie să aibă o autonomie generoasă, să facă niște poze superbe în condiții dificile sau imposibile, să fie frumos, să pară scump și să nu îți dea în nicio clipă sentimentul că stai după el. În opinia mea, realme GT 7 Pro a bifat cu aplomb aceste aspecte, dar voi detalia mai jos de ce îl consider o investiție mai potrivită decât unele modele semnificativ mai scumpe de la concurență. Ca referință, acest telefon de top poate fi achiziționat cu 4.999 de lei în varianta cu 12GB RAM și 512GB de memorie internă, respectiv 4.499 pentru 12GB RAM și 256GB de spațiu. Indiferent de versiunea pentru care optezi, vei primi la pachet și un smartwatch realme S2.

REVIEW realme GT 7 Pro – specificații tehnice și performanță brută

realme GT 7 Pro se remarcă printr-un chipset de ultimă generație, Snapdragon 8 Elite, construit pe procesul de 3nm de la TSMC. Acesta este primul telefon de pe piață dotat cu cel mai nou și mai rapid SoC Snapdragon. Procesorul dispune de două nuclee puternice Oryon (Phoenix L) la 4.32 GHz și șase nuclee eficiente Oryon (Phoenix M) la 3.53 GHz, oferind performanțe excelente pentru orice tip de utilizare, fie că vorbim despre multitasking, gaming intensiv sau alte aplicații pretențioase. GPU-ul Adreno 830 vine să completeze această performanță, fiind capabil să gestioneze cu ușurință cele mai pretențioase jocuri și aplicații grafice ale momentului.

Display-ul este un punct forte pentru realme GT 7 Pro, fiind dotat cu un ecran AMOLED de 6.78 inci, cu rezoluție FHD+ (2780 x 1264). Acesta suportă o rată de refresh de până la 120 Hz, ceea ce asigură o experiență de vizualizare extrem de fluidă, fie că te joci, navighezi pe internet sau vizionezi videoclipuri. În plus, ecranul beneficiază de un contrast impresionant de 5.000.000:1 și o luminozitate care ajunge până la 6500 nits, ceea ce înseamnă că dispozitivul este perfect vizibil și în lumina puternică a soarelui. Calitatea imaginii este îmbunătățită și de suportul pentru HDR10+ și Dolby Vision, oferind culori vibrante și detalii excelente.

La capitolul abilități de captură, realme GT 7 Pro este echipat cu un sistem de camere foarte avansat. Camera principală Sony IMX906 are 50 MP și o dimensiune de senzor de 1/1.56″, fiind dotată și cu stabilizare optică de imagine (OIS), ceea ce face posibilă capturarea unor fotografii clare și detaliate chiar și în condiții de lumină scăzută. Telefonul mai dispune și de o cameră telephoto Sony IMX882 de 50 MP, ce oferă posibilitatea de a realiza fotografii la distanță cu zoom optic, fără a pierde din calitate. Camera ultra-wide de 8 MP completează acest setup, oferind unghiuri mai largi, perfecte pentru peisaje sau fotografii de grup. De asemenea, camera frontală de 16 MP oferă o calitate bună pentru selfie-uri și apeluri video.

Bateria de 6500 mAh este una dintre cele mai impresionante caracteristici ale acestui smartphone, oferind o autonomie extinsă chiar și pentru utilizare intensă pe parcursul unei zile întregi. Aceasta este completată de tehnologia de încărcare rapidă 120W SUPERVOOC, care permite încărcarea telefonului la capacitate maximă într-un timp extrem de scurt. Cu o astfel de baterie și cu suport pentru încărcare rapidă, utilizatorii pot să își reîncarce dispozitivul în doar câteva minute, ceea ce face din realme GT 7 Pro un companion ideal pentru persoanele mereu în mișcare.

Este însă important de reținut că, deși ai o husă inclusă în cutie pentru noul tău telefon, nu există încărcător la priză, practică devenită standard în industrie. Astfel, dacă vrei să profiți de viteza generoasă de încărcare suportată de gadget, ești nevoit să faci o achiziție suplimentară. Dincolo de acest detaliu însă, autonomia este cea mai mare înregistrată de mine la un smartphone modern, mai ales cu astfel de dotări hardware. În testul de baterie din PCMark, făcut de mine cu luminozitatea ecranului la 50%, am obținut în final 26 de ore și 11 minute departe de priză, o valoare fabuloasă mai ales dacă ai în vedere că am avut grijă să nu fie activ vreun algoritm de conservare a consumului de energie din setările telefonului, mecanism ce îți poate duce și mai departe valoarea măsurată de mine. În practică, în condiții de utilizare normală, navigat pe internet, editare de documente, consum de conținut multimedia sau streaming, ai mari șanse să prinzi chiar 3 zile departe de priză, nu doar două.

În ceea ce privește conectivitatea și rezistența, realme GT 7 Pro vine echipat cu tot ceea ce te-ai aștepta de la un smartphone premium. Acesta dispune de conectivitate 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, precum și un GPS cu suport dublu pentru L1 și L5, asigurând navigare precisă și conectivitate rapidă. Dispozitivul este construit pentru a rezista la condiții dificile, având certificare IP68+ IP69, ceea ce înseamnă că poate rezista la praf și apă. Toate aceste specificații fac din realme GT 7 Pro un smartphone versatil, performant și pregătit să facă față oricărei provocări.

În ceea ce privește performanța brută, am apelat ca de obicei la un mix de benchmark-uri, teste sintetice și utilizare uzuală. Cele mai impresionante sunt rezultatele în AnTuTu, unde valoare de 2.543.906 puncte a fost clasificată ca fiind peste 96% dintre toate telefoanele testate vreodată, cu mențiunea că scorul de la testul de memorie, 539.764 a fost mai mare decât 99% dintre smartphone-uri. Au mai fost 552.075 puncte la CPU, 1.073.069 la GPU și 378.998 la UX. În orice caz, au fost cele mai mari valori întâlnite de mine. Aș insista un pic și pe faptul că pe parcursul benchmark-ului temperatura a crescut cu aproximativ 8 grade Celsius, dar sub nicio formă nu ai fi întâmpinat probleme în a-l utiliza. Sistemul de disipare a căldurii pe întreaga suprafață și-a făcut treaba.

În 3DMark am obținut reconfirmarea că acesta este unul dintre cele mai capabile terminale pentru gaming cu scoruri de 2.123 de puncte în Steel Nomad Light, 9.552 de puncte în Solar Bay și 5.335 de puncte în Wild Life Extreme. În Geekbench 6, scorul a fost de 2984 de puncte în testul single core și 9195 de puncte în testul multi-core. În testul de GPU din același benchmark, rezultatul final a fost de 18.854, iar în Geekbench AI, scorul pentru realme GT 7 Pro a fost de 2005 în Single Precision, 2027 în Half Precision și 2380 în Quantized Score. În AI Benchmark, a obținut 2.160 de puncte, iar în PCMark, 20.627 de puncte defalcat pe Web Browsing 22.237, Video Editing – 6.827, Writing – 25.930, Photo Editing – 65.205, Data Manipulation – 14.548.

Am petrecut destul de mult timp și în Call of Duty cu pachetele de texturi de înaltă rezoluție descărcate, cu opțiunile grafice pe maxim, iar experiența de gaming a fost una impecabilă. În combinație cu ecranul cât se poate de luminos și cu un timp de răspuns foarte ridicat, ai toate ingredientele să faci valuri nu doar în shooterul foarte popular, ci și în orice alte jocuri mai mult sau mai puțin pretențioase care te încântă. Ca idee, în sesiunile de gaming extinse nu l-am simțit foarte cald, chiar dacă presiunea pe partea de procesare este semnificativă. Din acest punct de vedere și nu numai, este un telefon foarte sprinten, indiferent ce ”arunci” în direcția sa.

REVIEW realme GT 7 Pro – abilități de captură

Atât din pricina configurației de captură, cât și a rezultatelor obținute în teste, este clar că realme a făcut o treabă grozavă cu acest gadget când vine vorba de poze și filmări, efortul din spate și investiția în cercetare și dezvoltare sunt fabuloase. Așa am ajuns în situația în care realme GT 7 Pro este primul telefon cu un mod dedicat de captură sub apă, în care butoanele fizice te ajută să faci zoom sau să schimbi camera, fără să ai neapărat emoții că-l vei strica. În mod previzibil, se recomandă astfel de experimente până la aproximativ 2 metri adâncime, nu este un dispozitiv profesional de scufundări, dar cu siguranță vei obține niște cadre pe care, sub nicio formă nu le imortalizezi cu un alt smartphone de top fără emoții.

Am început testele cu testul de zoom în curte într-o primă zi cu un pic de zăpadă, iar rezultatele mi-au plăcut foarte mult. Deși se poate observa o mică variația de gamma între 0,6x (ultrawide) și 1x (wide), culorile sunt naturale, contrastul nu pare umflat artificial, iar detaliile sunt frumoase, rezultatele vii. Chiar și la zoom de 10x, unde intră probabil în ecuație un pic de inteligență artificială, fotografia nu pare artificială, iar pereții casei nu par pictați, cum am mai întâlnit la alte telefoane scumpe, din cauza unui abuz de procesare AI.

Pe partea de portret, deși în condiții normale aș fi făcut o poză la o persoană sau animale, scenarii pentru care de altfel se optimizează toți algoritmii, m-a încântat în mod deosebit rezultatul în scena de mai sus cu sticle. În focus am fixat sticla cu etichetă albă, Neisson. E lăudabilă încețoșarea destul de puternică din prim plan, pe sticla de Michters, până în punctul de maxim focus, ca ulterior să continue încețoșarea semnificativ mai discretă spre partea dreaptă. De asemenea, modul în care se deslușesc sticlele din planul îndepărtat este de asemenea plăcut, atrăgător, autentic. Dintr-un punct de vedere, pare o fotografie făcută cu un aparat profesional, inclusiv din pricina contrastului și detaliilor, acesta fiind probabil cel mai relevant compliment

Întotdeauna folosesc scenele aglomerate, cu multe elemente, fără focus pe o anumită piesă pentru a-mi forma o opinie legată de nivelul de detalii pe care un telefon îl poate imortaliza, parcă, într-o manieră similară cu ochiul uman. În scena de mai sus, realme GT 7 Pro s-a descurcat exemplar într-o fotografie la 1x, instant, genul de scenă pentru care scoți rapid telefonul din buzunar și faci o poză că ți-a plăcut ceva. Apropo, are un timp de expunere de 1/100 și diafragma f/1,8. Rezultatul este natural, lumina naturală trece prin perdea și creează umbre difuze în spatele florilor și ale lămpii, dar nimic nu te distrage. Cromatica este plăcută, expunerea corectă, fără vagi artefacte pe la colțuri sau alte probleme.

Șocant este însă altceva. Modul în care acest telefon face fotografii în beznă sau în lumină foarte, foarte redusă pare de multe ori SF. Cadrul de mai sus, de exemplu, este făcut în întuneric 90%. Este o pivniță fără becuri aprinse și doar cu un vag fir de lumină naturală strecurat printr-o fereastră mică la capătul unui zid incredibil de gros, aproximativ 1,3 metri, la un unghi de 45 de grade la prânz. Cu toate acestea, scena pare să fie de partea opusă a unui perete din sticlă, cu soarele de partea cealaltă. Culorile arată foarte bine, scena este caldă, se deslușesc numeroase detalii pe pereți, iar în a doua cameră a pivniței, deși există un singur bec la capătul de sus al scărilor, acea încăpere este cât se poate de caldă și vie la culoare.

Rezultatul este uimitor și mai las mai jos încă o poză cu sticle în aceleași condiții imposibil de imortalizat care, la final, te lasă cu gura căscată. Din nou, firul de lumină din camera cealaltă se vede un pic în dreapta de parcă ar fi într-o cameră de zi, dar fascinantă mi se pare cromatica scenei din prim-plan pe întuneric. Un mix de expunere prelungită și expuneri succesive la viteză mare se reflectă cu ajutorul inteligenței artificiale într-un rezultat ce pare să aibă în spate un studio de lumini difuze în care ai investit o grămadă de timp, dar nu este cazul. Merită menționat că toate fotografiile din articol au fost făcute din mână, nu cu vreun trepied sau alt artificiu de stabilizare.

REVIEW realme GT 7 Pro – experiență de utilizare și concluzie

Nu ai cum să nu vorbești de realme GT 7 Pro fără să neglijezi rolul important pe care inteligența artificială îl joacă în acest ansamblu. Cu ajutorul AI, poți elimina încețoșarea din pozele mișcate (AI Motion Deblur), poți face jocuri vechi mai puțin arătoase să fie mai frumoase randare la rezoluție mai mare (AI Gaming Super Resolution) și, în cazul jocurilor în care fiecare clipă face diferența între victorie și înfrângere, AI-ul poate genera cadre suplimentare pentru a-ți duce aproape orice titlu până la 120 FPS. Când te simți creativ și vrei să dai viață celor mai banale schițe, cu AI Sketch to Image îți poți exploata latura creativă. Acestea se adaugă rolului foarte important pe care AI-ul îl joacă pe partea de procesare a fotografiilor. Instrumentelor listate se mai adaugă și aplicații dedicate precum AI Studio sau AI Gemini pe care le poți folosi tot în scopuri artistice.

Pentru că am o fixație cu abilitățile audio ale telefoanelor moderne, o altă surpriză plăcută inclusă în carcasa foarte compactă de la realme GT 7 Pro au fost difuzoarele stereo uimitor de puternice, cu o spațialitate aproape nenaturală și, cel mai important, fără distorsiuni la volum maxim. Întreaga plajă de frecvențe este reprodusă curat, tare, fără gălăgie, indiferent de genul muzical pe care îl preferi. De la Blink 182, Adele sau Alexandrina, vei fi bucuros să-ți lași telefonul ca soundtrack la duș, pentru sesiunile de gătit sau lectură.

În final, realme GT 7 Pro este, probabil, cea mai atractivă opțiune a finalului de an din prisma performanței superlative la un preț corect, indiferent dacă ești pasionat de fotografie, gaming sau streaming pentru perioade îndelungate de timp. Este un telefon frumos, cu dotări de top și câteva premiere greu de ignorat, prima ține de procesorul Snapdragon 8 Elite, cel mai rapid al momentului, iar a doua se reflectă în modul de fotografiere în apă care, chiar dacă ai crede că nu îți va fi de folos, merită să-l percepi ca pe o garanție suplimentară a anduranței terminalului în condiții dificile de utilizare. Nu este un gadget firav, este unul de care poți să fii mândru când îl scoți pe masă și, mai ales, unul care nu te lasă la greu.