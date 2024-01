REVIEW Philips The Xtra MiniLED 55PML9008 – televizorul Ultra HD perfect care îți umple casa cu conținut de calitate și peretele cu Ambilight

Philips are o lungă istorie când vine vorba de televizoare de calitate care se diferențiază de concurență nu doar prin calitatea construcției sau integrarea celor mai noi tehnologii, dar mai ales prin Ambilight, sistemul de iluminare din spatele panoului care extinde experiența de vizionare pe perete.

Noul Philips 55PML9008 face parte din seria de televizoare The Xtra a olandezilor și se distinge printr-o serie de caracteristici inovatoare și performante, fiind concepută pentru a oferi o experiență de vizionare superioară într-un pachet accesibil. Aceste televizoare utilizează tehnologia MiniLED pentru a îmbunătăți calitatea imaginii, oferind un contrast mai mare, culori mai vii și un negru semnificativ mai profund comparativ cu TV-urile LED care au umplut piața în ultimul deceniu. Acest lucru se datorează utilizării a mii de LED-uri foarte mici, care permit o iluminare de fundal mai precisă și un control mai bun al zonelor de retroiluminare din panou.

În plus, orice TV din seria The Xtra, precum noul 55PML9008, este perfect pentru gaming și, în general, oferă o experiență de divertisment superlativă. În acest scop, este certificat Dolby Vision și Dolby Atmos, suportă HDR, dar și o rată de reîmprospătare de 120Hz, VRR (rată de reîmprospătare variabilă) și AMD FreeSync. Nu în ultimul rând, televizoarele din această serie sunt echipate cu cea mai nouă generație a procesorului de imagine P5 și funcția „Ambient Intelligence” versiunea a doua, care ajustează luminozitatea, gamma și culorile pentru a se potrivi cu condițiile de iluminare ambientală, acest lucru fiind posibil datorită unui senzor de lumină îmbunătățit.

Cum funcționează tehnologia MiniLED din noul Philips The Xtra 55PML9008

În ultimii ani, tehnologia MiniLED a reprezentat o inovație revoluționară în domeniul televizoarelor, oferind o îmbunătățire vizibilă față de ecranele LCD și LED tradiționale. Această tehnologie avansată reușește să schimbe modul în care experimentăm conținutul vizual, aducând culori mai vii, un contrast îmbunătățit și o experiență de vizionare de neuitat.

MiniLED-urile, așa cum sugerează și numele, sunt LED-uri de dimensiuni reduse, esențiale în procesul de iluminare din spate al ecranelor. Ceea ce diferențiază tehnologia MiniLED de cele tradiționale este densitatea ridicată a acestor LED-uri. Această abordare permite o distribuție mult mai precisă și controlată a luminii, transformând fundamental calitatea imaginii afișate.

Într-un televizor MiniLED, mii de LED-uri mici sunt dispuse în spatele afișajului. Această dispunere permite crearea unui număr mare de zone de dimming (retroiluminare diferențiată) , unde fiecare zonă poate fi controlată individual pentru a ajusta luminozitatea. Un astfel de nivel de control asupra iluminării nu este posibil în televizoarele LCD convenționale, unde dimming-ul se face în blocuri mari, influențând negativ calitatea generală a imaginii.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale tehnologiei MiniLED este capacitatea de a produce un contrast îmbunătățit semnificativ, superior. Prin controlul precis al luminii în zonele individuale, televizoarele pot afișa negru mai profund și o gamă mai largă de nuanțe întunecate, ceea ce este esențial pentru o imagine HDR convingătoare, impresionantă, de înaltă calitate. Acest aspect este în special util și important în scenele cu contrast ridicat, unde detaliile din zonele întunecate pot fi adesea pierdute, la fel și cele din cadrele cu foarte multă lumină.

Pe lângă îmbunătățirea contrastului, televizoarele MiniLED oferă o luminozitate impresionantă. Această luminozitate crescută este esențială pentru redarea culorilor vii și pentru menținerea clarității în condiții de lumină ambientală puternică, cum ar fi într-o cameră bine iluminată, după cum se vede și în fotografiile făcute de mine pe timp de zi, într-o cameră însorită.

Nu în ultimul rând, dincolo de beneficiile vizuale, tehnologia MiniLED este, de asemenea, mai eficientă din punct de vedere energetic. LED-urile mai mici consumă mai puțină energie, făcând televizoarele MiniLED o opțiune mai ecologică și mai durabilă pe termen lung.

REVIEW Philips The Xtra 55PML9008 – specificații tehnice

Philips 55PML9008 este un televizor care combină tehnologie avansată cu funcționalitate inteligentă. În centrul său se află procesorul P5 Perfect Picture, care asigură o calitate excelentă a imaginii prin culori vii și detalii precise.

Ecranul televizorului are o diagonala de 55 inch și oferă o rezoluție 4K UHD, permițând vizualizarea conținutului cu o claritate remarcabilă. Rata de refresh nativă de 120 Hz contribuie la redarea fluidă a imaginilor, iar unghiul larg de vizualizare de 178 de grade permite vizionarea confortabilă din orice poziție. Certificări precum Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR 10+, Dolby Vision și HLG (Hybrid Log Gamma) reprezintă dovezi suplimentare ale faptului că, sub nicio formă, nu vei face vreun compromis când vine vorba de experiența vizuală, indiferent de tipul de conținut media afișat.

Partea audio este construită în jurul unui sistem de difuzoare 2.0 cu o putere totală de 40 W, care furnizează un sunet clar și echilibrat. Tehnologii precum Dolby Atmos sau DTS:X adaugă o dimensiune suplimentară sunetului, îmbunătățind experiența auditivă. Pentru ca acest lucru să fie posibil, TV-ul ascunde la interior două tweetere de câte 10W fiecare și două difuzoare pentru joase și medii cu aceeași putere.

În ceea ce privește componenta de Smart TV, Philips 55PML9008 oferă acces ușor și rapid la aplicații populare de streaming video, inclusiv Netflix, Amazon PrimeVideo și YouTube, prin intermediul sistemului său de operare Philips Smart TV. Integrarea cu Amazon Alexa permite utilizatorilor să controleze televizorul folosind comenzi vocale. Este important de reținut că interacțiunea se poate realiza facil și prin intermediul aplicației de mobil Philips Smart TV, dar și cu o tastatură sau mouse, mai ales în situația în care îți folosești TV-ul pentru navigare pe internet cu ajutorul browserului integrat surprinzător de eficient.

Televizorul are o varietate de opțiuni de conectivitate, inclusiv Wi-Fi dual-band 802.11ac sau Bluetooth 5.0, și este echipat cu multiple porturi, cum ar fi patru porturi HDMI 2.1 cu HDCP 2.3 și eARC, VRR și ALLM și 2 porturi USB, care permit conectarea ușoară a dispozitivelor externe. Are o ieșire stereo pentru căști, dar și o intrare Ethernet dacă vrei să te conectezi la internet de mare viteză cu fir.

Dimensiunile sale sunt 1231 x 721 x 82 milimetri, cu o greutate totală de 14,3 kilograme. Cu suportul montat, adâncimea sare de la 82 milimetri în cel mai gros punct al său la 254 milimetri. Consumă mai puțin de 0,3W când stă în standby și pornește instant de fiecare dată. În utilizare, consumul variază de la 77Kwh/1000 de ore până la 158 Kwh/1000 de ore, în funcție de tipul de conținut vizionat, SDR (Standard Dynamic Range) sau HDR (High Dynamic Range – Plajă dinamică de culori înaltă).

REVIEW Philips The Xtra 55PML9008 – experiență de utilizare

Din momentul în care îl scoți din cutie, noul Philips The Xtra 55PML9008 iese în evidență prin marginea infimă spre inexistentă de pe toate cele patru laturi și, desigur, prin sistemul Ambilight pe trei laturi de pe spate. Configurarea inițială durează doar câteva minute, timp în care îl conectezi la internet și, eventual, te autentifici pe serviciile tale de streaming preferate. Ca un detaliu interesant, pe lângă platformele pe care le știm cu toții, YouTube, YouTube Kids, Netflix sau Amazon PrimeVideo, cei de la Philips îți facilitează accesul și la servicii de streaming mai obscure, multe dintre ele complet gratuite, cum este cazul Free Channels. Prin intermediul acestuia din urmă, m-am uitat câteva ore la stand-up comedy pe Just For Laughs și s-a văzut impecabil.

Utilizatorii de terminale cu Android se vor bucura de posibilitatea oglindirii conținutului pe TV prin Chromecast, chiar dacă acest Smart TV de la Philips nu vine cu Google TV, ci cu un sistem de operare proprietar, dar surprinzător de sprinten și versatil. De exemplu, pe Android TV sau Google TV nu am văzut până acum un browser de internet nativ, dar cel prezent pe 55PML9008 s-a comportat exemplar în cele câteva experimente pe care le-am făcut. În tandem cu un mouse și o tastatură, probabil că experiența ar fi fost și mai plăcută.

Deși am tot insistat mai sus pe calitatea experienței vizuale, merită avut în vedere că acesta este un televizor relativ accesibil din prisma prețului, aproximativ 3.500 de lei pentru 55 de inci, 4.500 pentru 65 de inci și 6.000 de lei pentru 75 de inci. Am menționat valoarea de achiziție pentru că vorbim de valori un pic mai mari decât la un LED sau QLED, uneori chiar mai mici pe zona de top și, cu siguranță, mult sub prețul unor OLED-uri. Cu toate acestea, din experiența mea, negrul profund și luminozitatea maximă, mai ales în condiții de lumină naturală, în cazul tehnologiei MiniLED prezentă în 55PML9008, se apropie mai mult de OLED în aproape toate testele. Ca să înțelegi la ce mă refer, mai ales când vine vorba de negru absolut, merită să te uiți la primele 3 minute din Our Planet – sezonul 1 pe Netflix. Atunci vei realiza că The Xtra de la Philips se vede ca un televizor mult mai scump decât costă.

O altă surpriză plăcută și un argument suplimentar de achiziție a fost dat de experiența audio oferită de acest televizor. Pe lângă faptul că face o treabă foarte bună în a-ți umple camera cu sunet amplu și plajă completă de frecvențe, m-a entuziasmat abilitatea de redare a frecvențelor joase. Cred în mod autentic că, pentru majoritatea utilizatorilor, s-ar putea să nu mai fie nevoie de o investiție într-un sistem audio separat. Dacă te decizi însă să faci pasul, s-ar putea să te entuziasmeze compatibilitatea cu DTS Play-Fi, un sistem de comunicații wireless prin care poți conecta un soundbar sau un sistem de boxe, extins opțional în fiecare cameră a casei, complet fără fire și, mai ales, fără întârzieri sau decalaje între sunet și imagine. Aceeași tehnologie îți permite și să folosești căști conectate la telefon pentru a-ți asculta filmele și muzica de pe televizor, după ce ți-a instalat pe smartphone aplicație Play-Fi Headphones.

REVIEW Philips The Xtra 55PML9008 – concluzie

Una peste alta, noul Philips MiniLED oferă o experiență de vizionare de top, este perfect și pentru gaming, indiferent dacă îl conectezi la o consolă, desktop sau laptop, iar calitatea audio este peste medie. Poate dacă era preinstalat cu Google TV ai fi avut acces la și mai multe aplicații, dar YouTube, Netflix, PrimeVideo și toate celelalte disponibile au mari șanse să fie suficiente pentru majoritatea utilizatorilor. Mai mult decât atât, fiind compatibil cu funcția de Chromecast, îți oglindești rapid orice alt tip de conținut media de pe telefon pe TV.

Mai mult decât orice m-a entuziasmat însă că, vizual, pare un televizor de top al momentului. Ramele subțiri spre inexistente, telecomanda prietenoasă și eficientă, experiența Ambilight pe care nu o pot recomanda suficient, toate te ajută să simți că nu faci compromisuri în acele momente de relaxare. Dacă te decizi să-ți cumperi un Philips The Xtra, indiferent dacă optezi pentru iterația de 55, 65 sau 75 de inci, nu doar că nu simți vreun compromis, dar vei trăi cu sentimentul investiției într-un produs premium, de top. E o bucurie să interacționezi cu el, iar procesorul de ultimă generație de la interior îți face o plăcere din navigarea rapidă prin meniuri și saltul de la un film la altul.