Proprietarii de mașini electrice au o amprentă de carbon mai mare decât media

Un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea din Turku, Finlanda, a relevat o concluzie surprinzătoare: proprietarii de vehicule electrice (EV) au o amprentă de carbon mai mare decât cea a celor care conduc mașini pe benzină sau motorină. Această descoperire pune sub semnul întrebării ideea că trecerea la vehicule electrice este un pas semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Deși mașinile electrice sunt adesea promovate ca fiind o opțiune ecologică, stilul de viață extravagant al proprietarilor acestora pare să compenseze beneficiile de mediu asociate cu vehiculele electrice.

Lifestyle-ul proprietarilor de mașini electrice

Cercetătorii au descoperit că, în medie, proprietarii de EV generează cu aproximativ o jumătate de tonă mai mult CO2 pe an decât cei care dețin mașini cu motoare cu ardere internă (ICEV), cu proprietarii celor mai performante modele producând aproape două tone în plus. Studiul, care a inclus un eșantion de aproape 4.000 de persoane din Finlanda, a examinat obiceiurile de locuire, transport și consum ale participanților pentru a estima amprenta de carbon. Rezultatele arată că un posesor de EV produce, în medie, 8,66 tone de emisii pe an, în comparație cu cele 8,05 tone generate de proprietarii de ICEV.

Interesant este că această amprentă de carbon variază semnificativ în funcție de prioritățile și stilul de viață al proprietarilor. Cei care își aleg vehiculele electrice pe baza economiei și fiabilității produc doar 7,59 tone de emisii pe an. Pe de altă parte, proprietarii care se concentrează pe performanță și aspectul sportiv al mașinilor generează, în medie, 10,25 tone, ceea ce le conferă o amprentă de carbon aproape dublă față de cei care nu dețin mașini.

Impactul veniturilor și educației asupra amprentei de carbon

Cercetătorii sugerează că stilul de viață extravagant al proprietarilor de EV este un factor major care contribuie la amprenta lor de carbon mai mare. Aceștia subliniază că venitul este cel mai puternic predictor al amprentei de carbon, iar gospodăriile care dețin un vehicul electric au, în medie, un venit lunar semnificativ mai mare decât cele care dețin vehicule convenționale. Aproape un sfert dintre gospodăriile cu mașini electrice au un venit lunar de peste 6.250 de lire sterline (aproximativ 7.500 de euro), comparativ cu o medie de 2.875 de lire sterline în Marea Britanie.

Această situație reflectă tendința generală a celor mai bogați și mai celebri susținători ai vehiculelor electrice de a avea, de asemenea, un impact semnificativ asupra mediului. Personalități precum Robert Downey Jr. și Elon Musk sunt cunoscuți pentru implicarea lor în promovarea vehiculelor electrice, dar, în același timp, și pentru stilul lor de viață extravagant, care include zboruri frecvente cu avioane private, un alt factor major care contribuie la emisiile de CO2.

În concluzie, deși vehiculele electrice pot reduce emisiile generate de transport, stilul de viață extravagant al proprietarilor de EV poate duce la o amprentă de carbon mai mare. Este esențial ca toți cei care doresc să contribuie la reducerea emisiilor să fie conștienți de impactul global al alegerilor lor de stil de viață și nu doar de tipul de vehicul pe care îl conduc.