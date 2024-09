Prințesa nordică și șamanul: Nunta regală din Norvegia, marcată de controverse, s-a desfășurat într-un cadru restrâns și modest

Într-o atmosferă intimă și modestă, dar învăluită de controverse, Prințesa Märtha Louise a Norvegiei și-a unit destinele cu Durek Verrett, un șaman american auto-proclamat, într-o ceremonie de nuntă ce a avut loc în pitoreasca localitate Geiranger, cunoscută pentru peisajele sale impresionante pe malul unui fiord norvegian. Evenimentul, desfășurat sâmbătă, a încheiat trei zile de festivități la care au participat influenceri din social media, vedete de reality show și personalități TV, relatează Associated Press.

O nuntă spectaculoasă cu influențe hollywoodiene

Ceremonia propriu-zisă a avut loc într-un cort alb mare, amplasat pe o pajiște verde, oferind un cadru elegant și natural pentru această ocazie. Potrivit declarațiilor martorilor, atmosfera a fost una vibrantă și plină de culoare, cu interpretări ale unor artiști norvegieni și americani, alături de un cor gospel și un cântăreț reprezentând poporul indigen Sámi din Norvegia.

„A fost fantastic! A fost ca un amestec între Hollywood și Geiranger,” a descris ceremoniei personalitatea TV norvegiană Harald Rønneberg pentru postul de televiziune NRK. „A fost un amestec de gospel și dragoste. Am râs, am aplaudat și am fost profund mișcați. A fost absolut minunat.”

Cu toate acestea, nu totul a fost doar despre sărbătoare și bucurie. Cuplul a vândut drepturile foto pentru nuntă revistei britanice de celebrități Hello! și drepturile de filmare către Netflix, provocând proteste din partea presei norvegiene. Jurnaliștii locali au criticat aranjamentul, argumentând că acesta contravine practicilor locale și afectează relația dintre familia regală și mass-media.

O nuntă sub semnul criticilor și controverselor

Nunta Prințesei Märtha Louise a Norvegiei cu Durek Verrett a avut loc într-un context de critici larg răspândite la adresa cuplului, care a fost adesea subiectul unor controverse datorate credințelor lor alternative. Prințesa Märtha Louise, care este a patra în linia de succesiune la tronul norvegian, a renunțat în 2022 la rolul său oficial de reprezentant al Casei Regale. În ciuda acestui fapt, ea și-a păstrat titlul de prințesă.

Cunoscută pentru convingerile sale neconvenționale, Märtha Louise a declarat că poate comunica cu îngerii, în timp ce soțul ei, Durek Verrett, susține că poate dialoga cu diverse spirite și deține un medalion care protejează împotriva vrăjilor și vindecă boli. Aceste credințe neortodoxe au fost adesea sursa unor critici aspre din partea opiniei publice și a presei.

În plus, cuplul a fost implicat în alte controverse legate de utilizarea titlului regal în scopuri comerciale. În 2019, Märtha Louise și Verrett au convenit să nu folosească legăturile cu Casa Regală sau titlul ei în scopuri comerciale. Cu toate acestea, în acest an, Märtha Louise a etichetat sticle de gin cu titlul său și a lansat acest brand în apropierea nunții, sfidând directivele Regelui Harald. În cele din urmă, eticheta a fost schimbată, dar incidentul a alimentat criticile la adresa cuplului.

Reacții și prezențe la nuntă

Nunta a avut loc în prezența Regelui Harald, în vârstă de 87 de ani, care, deși aflat într-o stare de sănătate fragilă, a fost prezent alături de Regina Sonja și alți membri ai familiei regale norvegiene. De asemenea, la ceremonie au participat Prințesa Moștenitoare Victoria a Suediei și soțul ei, Prințul Daniel, alături de fratele ei, Prințul Carl Philip, și soția sa, Prințesa Sofia. În mod surprinzător, niciun alt membru al familiilor regale europene nu a fost prezent la nuntă.

Cuplul s-a logodit în 2022, iar după căsătorie, Verrett nu va primi un titlu regal și nu va avea atribuții oficiale. Märtha Louise, care are trei copii dintr-o căsătorie anterioară cu autorul și dramaturgul Ari Behn, divorțat în 2017 după 14 ani de căsătorie, continuă să fie o figură controversată atât în Norvegia, cât și la nivel internațional.

Astfel, această nuntă regală, deși s-a desfășurat într-un cadru restrâns și modest, a reușit să atragă atenția și să provoace discuții intense, reflectând complexitatea relației dintre familia regală norvegiană și publicul său, precum și provocările cu care se confruntă în menținerea unui echilibru între tradiție și modernitate.