Pisica AI care a frânt inimile în milioane de biți pe melodia „mieunată” a lui Billie Eilish

Într-o eră digitală în care AI-ul redefinește creativitatea, o nouă tendință pe TikTok a captat atenția internauților. Melodia What Was I Made For?, interpretată inițial de Billie Eilish, a primit un twist neașteptat: o versiune „mieunată” în care pisici triste, create cu ajutorul inteligenței artificiale, „cântă” melodia. Vocile lor sunt create cu ajutorul tehnologiei AI, iar videoclipurile sunt însoțite de imagini ale pisicilor care exprimă melancolia prin mieunături.

Acest remix neașteptat a adunat rapid popularitate, fiind folosit deja în peste 942.000 de videoclipuri pe platforma TikTok și YoutTube . Trendul a generat emoții puternice printre utilizatori, care au fost impresionați de melancolia transmisă de pisicile animate. Unul dintre utilizatori a comentat: „De ce îmi vine să plâng de la asta? AJUTOR”.

Cum a început tendința

Unul dintre conturile care a propulsat această tendință este mpwild, care a creat un videoclip ce a atras milioane de vizualizări. În clip, o pisică roșcată este hărțuită de alte pisici în timp ce se află la școală și încearcă să-și schimbe culoarea blănii pentru a se potrivi cu restul grupului. Această poveste animată, dar profund emoționantă, a atins multe inimi, iar utilizatorii au reacționat cu empatie, unii mărturisind că videoclipul i-a făcut să lăcrimeze. Un alt comentator a spus: „Nu pot să recunosc că am plâns la asta”.

Pisici și AI – combinația perfectă?

AI-ul nu doar că a reușit să transforme cântecul lui Billie Eilish, dar a și popularizat remixuri similare pentru alte melodii, cum ar fi Diamonds de Rihanna și Unstoppable de Sia. Pisicile în haine drăguțe sau inspirate de personaje celebre, precum Garfield, au devenit centrul acestei noi forme de divertisment digital. Fiecare pisică din aceste clipuri nu doar că „cântă” cu vocea miaunată a AI-ului, dar exprimă și emoții vizuale puternice, datorită imaginilor generate de AI.

De ce această tendință a frânt atâtea inimi?

Succesul videoclipurilor AI cu pisici melancolice poate fi atribuit mai multor factori. În primul rând, iubirea pentru pisici este deja un fenomen global, iar aceste animăluțe digitale adaugă un strat emoțional puternic datorită felului în care sunt prezentate. Vocile lor „mieunate” combină fragilitatea emoțională a cântecelor originale cu o notă jucăușă și tristă. În plus, mixul dintre tehnologia de ultimă generație și dragostea pentru animale a creat un efect puternic, care a rezonat cu publicul larg.

Astfel, pisicile generate de AI nu doar că au „frânt inimile” în milioane de biți, dar au reușit să creeze o conexiune emoțională profundă cu utilizatorii, aducând tehnologia și emoția la un nou nivel.