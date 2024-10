„O să fac stadionul Dinamo”. Veste mare pentru fanii echipei din București: Când va fi gata noua arenă din Ștefan cel Mare

Fanii echipei Dinamo București așteaptă de mai bine de cinci ani să aibă un nou stadion. Însă vechea arenă nici nu a fost demolată încă!

Stadionul din Ștefan cel Mare trebuia să fie gata înainte de EURO 2020, deoarece pe arena clubului Dinamo București ar fi trebuit să se antreneze echipele care au jucat în România, pe Arena Națională, meciurile de la turneul final care a avut loc în 2021, din cauza pandemiei de COVID-19.

Din păcate, noul stadion al celor de la Dinamo București nu este gata nici acum, la final de 2024 și, mai mult decât atât, nici măcar demolarea vechii arene nu a început.

Potrivit celor de la Compania Națională de Investiții (CNI), perioada de depunere a ofertelor pentru licitația arenei s-a încheiat, iar șase firme s-au înscris pentru a demola vechiul stadion și a-l construi pe cel nou. Pe 09 decembrie 2024, CNI ar trebui să anunțe cine a câștigat liciția, iar lucrările vor începe apoi.

Invitat la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia de la Gazeta Sporturilor, Marcel Ciolacu a afirmat că se va ocupa personal ca noua arenă din Ștefan cel Mare să fie gata cât mai repede.

„Am stat cu Elisabeta Lipă și i-am zis: «Uite, eu care țin cu FCSB-ul, Steaua, cum a fost, o să-ți demonstrez că eu o să fac stadionul Dinamo». Am fost cu ea pe stadionul Dinamo și cu Mihai Covaliu. Și am văzut toată baza. Iertați-mă, dar în mijlocul Bucureștiului e de neacceptat! După 30 și ceva de ani să vin… Anumite litigii, cramponați în trecut, în loc să vedem potențialul. Am semnat cu Piteștiul, cu Constanța și cu patinoarul de la Sfântu Gheorghe, urmează Timișoara și stadionul Dinamo”, a spus Marcel Ciolacu.