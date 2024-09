O nouă metodă transformă deșeurile de banane în textile ecologice și energie

O echipă de cercetători de la Universitatea Northumbria, în colaborare cu academicieni din Marea Britanie și Pakistan, a dezvoltat o tehnologie inovatoare care promite să transforme deșeurile agricole de banane în fibre textile ecologice și energie regenerabilă. Această descoperire nu doar că adresează problema deșeurilor provenite din producția de banane, dar poate, de asemenea, să contribuie semnificativ la producerea de energie verde, oferind o soluție sustenabilă pentru comunitățile rurale.

Cercetătorii estimează că deșeurile agricole de banane din Pakistan ar putea genera aproximativ 57.488 milioane de metri cubi de gaz sintetic (syngas), un gaz produs artificial, recunoscut ca o metodă relativ sustenabilă pentru producerea de energie electrică. Această inovație are potențialul de a transforma modul în care sunt gestionate deșeurile agricole și de a reduce impactul asupra mediului al sectorului textil din Pakistan.

Bananele, o soluție pentru 50% din populația rurală a Pakistanului

Proiectul, numit SAFER (Sustainable Energy and Fibre from Agro Waste), are ca scop furnizarea de electricitate curată pentru aproximativ 50% din populația rurală a Pakistanului, care în prezent depinde în mare parte de sursele de energie provenite din combustibili fosili. Dr. Jibran Khaliq, om de știință în domeniul materialelor la Universitatea Northumbria, a subliniat importanța acestei inovații pentru sectorul textil pakistanez, responsabil pentru emisii semnificative de gaze cu efect de seră, poluarea apei și microplastice.

„Partenerii noștri de la Universitatea Națională de Textile din Faisalabad au dezvoltat o tehnologie care transformă deșeurile de banane în fibre textile”, a declarat Dr. Khaliq.

Totuși, lipsa electricității în zona rurală Sindh, unde se cultivă majoritatea bananelor, a împiedicat până acum scalarea acestei inovații. Proiectul a primit o finanțare de 300.000 de lire sterline printr-o schemă de catalizatori energetici susținută de Innovate UK, care promovează dezvoltările eficiente din punct de vedere energetic în străinătate.

Tehnologia accesibilă de transformare a deșeurilor în energie

Pe lângă producerea de textile ecologice, tehnologia dezvoltată are și potențialul de a crea energie curată și accesibilă. În următorul an, echipa de cercetători va lucra la dezvoltarea unei noi tehnologii care să convertească deșeurile agricole în energie, oferind o soluție viabilă pentru comunitățile locale. Dr. Khaliq a subliniat că această tehnologie nu doar că va ajuta industria textilă și comunitățile locale, dar va contribui și la fertilitatea solului și producția alimentară prin generarea de bioîngrășăminte.

În fiecare an, doar deșeurile de banane generează aproximativ 80 de milioane de tone de deșeuri agricole în Pakistan, ceea ce face ca această dezvoltare să fie aproape o necesitate. Dr. Muhammad Saghir, director la Eco Research Ltd, a declarat că colaborarea cu Universitatea Northumbria și Universitatea Națională de Textile pe proiectul de transformare a bananelor în fibre textile folosind gaz sintetic va fi o etapă revoluționară.

„Această abordare inovatoare nu doar că va transforma produsele secundare agricole în textile sustenabile, dar exemplifică o sinergie remarcabilă între practicile ecologice și avansurile tehnologice, conducând la crearea de locuri de muncă locale și îndeplinirea obiectivului de zero emisii nete al Marii Britanii”, a spus Dr. Saghir.

Dezvoltarea acestei tehnologii este crucială pentru zonele rurale din Pakistan, care de multe ori nu au surse de energie fiabile. Aceasta ar putea contribui semnificativ la reducerea impactului asupra mediului asociat cu deșeurile agricole și ar putea reprezenta un pas important către un viitor mai sustenabil.