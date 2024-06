O femeie din această țară a descoperit o familie de coioți sub casa ei: O întâlnire neașteptată și periculoasă

O femeie din California de Sud a fost șocată să descopere că o familie de coioți trăia sub casa ei.

O întâlnire neașteptată și periculoasă

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care o femeie care își plimba câinele a fost nevoită să fugă pentru a se pune la adăpost după ce a dat nas în nas cu o haită de coioți în cartierul ei. Locuitorii din cartierul Leimert Park au raportat o creștere a numărului de coioți care patrulează zona, lăsându-i preocupați pentru siguranța lor.

Phaedra Harris, o locuitoare din Leimert Park, își amintește momentul în care a fost trezită în miezul nopții de strigătele unei femei care cerea ajutor. Harris a suspectat imediat că era vorba despre o haită de coioți care o înconjurase pe femeie.

„Exact așa a fost, femeia aceasta alerga pentru viața ei,” a povestit Harris. „Și eu strigam, ‘Intră aici! Ia-ți câinele! Intră aici!’” în timp ce o îndemna pe femeie să se refugieze în casa ei. „Îi urmăreau pe ea și pe câinele ei și mârâiau la câine”, a spus Harris.

Descoperirea familiei de coioți

Cu doar câteva zile înainte, Harris descoperise că haita de coioți nu doar patrula prin cartier, ci locuia și sub casa ei. „Vecina mea mi-a trimis un video cu coioții ieșind din spațiul de sub casă,” a spus Harris. După ce a verificat înregistrările camerelor de securitate ale casei sale, Harris a confirmat că într-adevăr coioții trăiau sub casa ei.

„Am văzut patru pui și doi coioți adulți în curtea mea din față omorând un raton sau un oposum sau ceva de genul acesta și am gândit, ‘Doamne, este o întreagă familie”.

Intervenția și soluționarea problemei

Harris a contactat autoritățile locale, care au trimis-o la controlul animalelor, dar nimeni nu era disponibil să o ajute. S-a simțit neajutorată pentru o vreme până când a contactat Humane Wildlife Control, Inc., o organizație care folosește metode umane, fără ucidere, pentru a îndepărta animalele sălbatice.

În cele din urmă, spațiul de sub casa lui Harris a fost sigilat, iar familia de coioți a părăsit proprietatea.

„Nici în cele mai sălbatice vise nu mi-aș fi imaginat că acești coioți sunt chiar aici, dar da, sunt aici”, a spus ea cu neîncredere.

Cu toate acestea, Harris înțelege că coioții vor rămâne probabil în cartier, deoarece este și casa lor naturală. „Ce am învățat este că practic trebuie să învățăm să trăim cu coioții,” a spus ea despre informațiile furnizate de compania umană de control al dăunătorilor.

La începutul acestei luni, locuitorii din Mar Vista erau și ei în alertă deoarece o haită de coioți continua să urmărească comunitatea.