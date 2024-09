Nikon achiziționează un mare brand video, folosit în cele mai iubite seriale. Cum va schimba viitorul

Nikon a achiziționat compania americană de camere de cinema RED, care va deveni o subsidiară a gigantului japonez de fotografie.

RED Digital Cinema, parte din Nikon

RED Digital Cinema a fost înființată în 2005 de către Jim Jannard, iar compania este cunoscută în special pentru camerele RED One 4K și V-Raptor X, împreună cu tehnologia de compresie RAW.

Cu mai puțin de 12 luni în urmă, Nikon și RED erau implicate într-un proces. RED acuzând compania japoneză că a încălcat brevetele sale de compresie video printr-o actualizare a firmware-ului pentru Nikon Z9. Cu toate acestea, cazul a fost respins în aprilie.

Acordul înseamnă că Nikon, o companie cunoscută mai ales pentru camerele foto, va intra pe piața camerelor de cinema printr-o marcă populară.

Compania responsabilă pentru cinematografia multor filme și seriale cunoscute

Camerele RED sunt mai degrabă asociate cu producții mari decât cu creatorii de conținut de pe YouTube. Filmele și serialele TV filmate cu camere RED includ Guardians of the Galaxy Volume 3, Captain Marvel, The Queen’s Gambit, Peaky Blinders, Frozen Planet II, Squid Game și Mindhunter.

RED are sediul în Foothill Ranch, California, și are aproximativ 220 de angajați. Președintele RED, Jarred Land, a anunțat știrea surpriză pe Instagram și Facebook.

„Împreună, Nikon și RED sunt pregătite să redefinească piața profesională de camere de cinema digitală, promițând un viitor palpitant de dezvoltare a produselor care vor continua să împingă limitele a ceea ce este posibil în producția de filme și videoclipuri”, se arată în comunicat.

În comunicatul de presă, Nikon afirmă: „Contribuțiile RED la industria filmului nu numai că i-au adus un premiu Oscar, dar au făcut și ca RED să fie alegerea preferată pentru numeroase producții de la Hollywood, apreciate de regizori și directori de imagine din întreaga lume pentru angajamentul său față de inovație și calitatea imaginii optimizată pentru cele mai înalte standarde de producție de filme și videoclipuri.

Expertiza Nikon în dezvoltarea produselor, fiabilitatea excepțională și know-how-ul în prelucrarea imaginilor, precum și tehnologia optică și interfața utilizator, alături de cunoștințele RED în camere de cinema, inclusiv tehnologia unică de compresie a imaginilor și știința culorii, vor permite dezvoltarea de produse distincte pe piața profesională de camere de cinema digitală, fără dar și poate.