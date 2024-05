Meta analizează noi acorduri plătite cu publicațiile de știri, pentru date de antrenament AI

Meta, compania care deține Facebook, ia în considerare încheierea de noi acorduri plătite cu publisherii de știri pentru a obține acces la date de antrenament de calitate superioară și mai actualizate, pentru a-și îmbunătăți instrumentele AI.

În contextul în care Meta își intensifică eforturile în domeniul AI generativ, echipe din cadrul companiei discută intern despre necesitatea acestor acorduri pentru a face instrumentele sale AI, precum Meta AI, mai eficiente și competitive pe piața aglomerată a instrumentelor de căutare și chatbot-urilor AI generative.

Meta vizează îmbunătățirea instrumentelor sale AI

Discuțiile implică lideri din echipele de parteneriate, produse și juridic. Conform unor surse apropiate subiectului, Meta nu a abordat formal încă niciun publisher de știri pentru licențiere sau accesarea conținutului, iar discuțiile interne sunt încă într-un stadiu incipient. Totuși, dacă Meta decide să avanseze cu aceste acorduri, acestea vor fi separate de acordurile anterioare prin care compania plătea editorilor pentru a găzdui linkuri către conținutul lor pe site-urile Meta.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat anterior că firma deține propriile sale date pentru antrenarea modelului lingvistic Llama, mai mari decât Common Crawl, un set vast de date web utilizat pe scară largă pentru antrenarea modelelor AI. Cu toate acestea, există preocupări interne cu privire la calitatea acestor date deținute. Postările și comentariile utilizatorilor pe Facebook sau Instagram nu reprezintă neapărat tipul de date de înaltă calitate necesare pentru chatbot-urile și instrumentele de căutare AI generative.

Pentru a evita rămânerea în urma concurenților precum Google și OpenAI, Meta ar putea fi nevoită să investească în accesul la conținut de calitate, cum ar fi articolele de știri, eseurile și cărțile. Companii rivale majore din domeniul tehnologiei au deja acorduri cu publisherii de știri pentru a accesa conținut folosit ca date de antrenament pentru modelele lor AI. De exemplu, News Corp. are un acord cu Google, iar Financial Times, Associated Press, Dotdash Meredith și Axel Springer (compania-mamă a Business Insider, Politico și a altor publicații europene) au încheiat acorduri cu OpenAI.

Provocările și perspectivele viitoare

Multe publicații încă nu au semnat acorduri cu nicio companie AI, inclusiv The New York Times, care a dat în judecată OpenAI după ce nu au reușit să ajungă la un acord privind termenii unei licențe. Editorii de știri sunt deschiși încheierii unor acorduri de licențiere, considerând că „ceva este mai bun decât nimic.”

Această mișcare a Meta de a încheia noi acorduri plătite cu publisherii de știri ar putea reprezenta un pas crucial pentru a-și asigura date de antrenament de înaltă calitate, esențiale pentru menținerea relevanței și competitivității instrumentelor sale AI generative.