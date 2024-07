Lui Joe Biden i se cere chiar și din interiorul Casei Albe să renunțe la noua candidatură pentru președinția Statelor Unite

Președintele Joe Biden se confruntă cu o situație neașteptată, fiind nevoit să-și convingă propriii oficiali din Casa Albă că el reprezintă încă cea mai bună speranță a democraților pentru a-l învinge pe fostul președinte Donald Trump. Potrivit unor rapoarte recente, citate de Business Insider, unii dintre consilierii și colaboratorii săi de lungă durată au început să creadă că Biden va renunța la cursa pentru alegerile din 2024. De asemenea, aceștia ar fi încercat să găsească modalități de a-l convinge pe președinte să se retragă.

Cu toate acestea, Casa Albă a respins categoric aceste zvonuri. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, a declarat pentru The New York Times și Business Insider că „în mod categoric, acest lucru nu este adevărat.” Bates a subliniat că echipa lui Biden este ferm în spatele său.

Reacțiile din interiorul Partidului Democrat

Președintele Biden a afirmat în repetate rânduri că va continua în cursa electorală. Cu toate acestea, în urma unei performanțe dezastruoase în timpul unei dezbateri, Biden a trebuit să facă față unor nemulțumiri în interiorul Partidului Democrat. Deși la începutul săptămânii părea că Casa Albă a reușit să înghețe presiunile venite din Capitol Hill, lucrurile s-au schimbat rapid.

Fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a sugerat că Biden nu a luat o decizie finală de a rămâne în cursă, în ciuda declarațiilor repetate în acest sens. De atunci, mai mulți democrați din Camera Reprezentanților i-au cerut președintelui să se retragă. Miercuri seara, senatorul Peter Welch din Vermont a devenit primul democrat din Senat care s-a alăturat acestui cor, afirmând că Biden ar trebui să facă un pas înapoi.

Presiunea din partea echipei de campanie

Cu puțin timp înainte ca The New York Times să publice povestea, NBC News a raportat că trei oficiali ai campaniei lui Biden, care au dorit să rămână anonimi, au declarat că președintele nu are nicio șansă de a-l învinge pe Trump. „Trebuie să se retragă,” a spus unul dintre oficialii campaniei lui Biden pentru NBC. „Nu își va reveni niciodată din asta.”

Biden urmează să țină un discurs detaliat în fața reporterilor Casei Albe joi seara, aceasta fiind prima sa conferință de presă extinsă din ultimele luni. Mulți democrați l-au încurajat pe președinte să participe la mai multe evenimente nescriptate și să desfășoare o campanie mai intensă pentru a-i convinge că este capabil să facă față provocărilor unei noi campanii electorale.

Strategie de campanie și perspective

Campania de realegere a președintelui a încercat să tempereze reacțiile negative, argumentând că, deși sprijinul pentru Biden a scăzut după dezbatere, cursa este încă foarte deschisă. „Între acum și Ziua Alegerilor este un drum lung, cu multă incertitudine, iar sondajele din iulie nu ar trebui supraestimate, dar datele arată că avem un parcurs clar spre victorie,” au scris Jen O’Malley Dillon, președinta campaniei, și Julie Chavez Rodriguez, managerul de campanie, într-un memo către staff.

Documentul, raportat pentru prima dată de Associated Press și ulterior obținut de Business Insider, a subliniat că Biden încă are „multiple” căi către cele 270 de voturi electorale necesare pentru a câștiga, subliniind că statele Pennsylvania, Wisconsin și Michigan rămân cruciale pentru victorie.

Dacă Biden pierde Nevada, Georgia și Arizona, conform sondajelor care arată că ar putea, el ar trebui să câștige toate statele din vechiul așa-numit „Zid Albastru” și să păstreze districtul 2 din Nebraska pentru a învinge.

În timp ce presiunile interne și externe cresc, președintele Joe Biden rămâne ferm în decizia sa de a candida pentru un nou mandat. Cu toate acestea, susținerea sa este pusă la încercare, iar provocările viitoare vor necesita o strategie de campanie robustă și o comunicare eficientă pentru a convinge atât echipa sa, cât și electoratul, că el este cel mai potrivit candidat pentru a continua să conducă Statele Unite.