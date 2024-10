Logitech aduce tehnologia sustenabilă în birourile hibride din România și Bulgaria

Recent, în București, Borislav Manov, B2B Country Lead pentru România și Bulgaria la Logitech, a prezentat noua filozofie de lucru a companiei, subliniind importanța flexibilității tehnologice și a sustenabilității în mediile de lucru hibride. Aceasta vine pe fondul unei cereri tot mai mari pentru soluții care să permită colaborarea eficientă între angajați, indiferent dacă lucrează de la birou sau de la distanță. Logitech se axează pe crearea unui ecosistem tehnologic care facilitează conectarea și colaborarea, oferind soluții inovatoare pentru birourile moderne.

Tehnologie flexibilă pentru birourile hibride

Una dintre principalele teme abordate de Logitech în cadrul evenimentului a fost necesitatea de a implementa soluții tehnologice flexibile, menite să sprijine colaborarea indiferent de locația angajaților. Compania pune la dispoziție o gamă largă de echipamente, de la camere de conferință cu inteligență artificială, până la stații de andocare și dispozitive pentru birouri flexibile. Soluțiile Logitech sunt compatibile cu platformele de colaborare de top, precum Zoom, Microsoft Teams și Google Meet, oferind o experiență unitară pentru toți utilizatorii.

Un exemplu remarcabil este MeetUp 2, o cameră de conferință echipată cu funcții AI, capabilă să opereze în modurile USB și BYOD (Bring Your Own Device). De asemenea, Logitech a lansat Rally Bar și Rally Bar Mini, dispozitive avansate pentru colaborare video, dotate cu funcții de încadrare automată a persoanelor și optimizare audio bazată pe inteligență artificială. Aceste soluții sunt proiectate să aducă un plus de claritate și eficiență întâlnirilor virtuale.

Sustenabilitate în prim-planul designului tehnologic

Un alt aspect important adus în discuție a fost angajamentul Logitech față de sustenabilitate. Compania s-a impus ca lider în utilizarea materialelor reciclate în producția de dispozitive, cu 3 din 4 produse care includ plastice de a doua viață. Logitech își propune să reducă impactul asupra mediului prin practici de fabricație curate și transparență în ceea ce privește materialele și emisiile de carbon.

Pe lângă reciclare, Logitech adoptă un model circular, prelungind durata de viață a produselor și promovând reutilizarea componentelor. Stația de andocare Logi Dock Flex, de exemplu, nu doar că simplifică întâlnirile video pentru angajații care lucrează de acasă, dar este și un exemplu de dispozitiv construit din materiale sustenabile.

Cu un accent clar pe designul pentru munca hibridă și o viziune pe termen lung privind protecția mediului, Logitech reușește să îmbine inovația tehnologică cu responsabilitatea socială. Aceste eforturi sunt susținute de colaborările extinse cu mari companii, inclusiv 71% dintre companiile Fortune 500, care utilizează soluțiile Logitech pentru colaborare și video-conferinte.