INTERVIU Sezonul 2 din „Squid Game”, pe Netflix: Actorul Gong Yoo, care-l interpretează pe Recrutor, povestește despre filmările la al doilea sezon din „Jocul calamarului”

După succesul răsunător al primului sezon, „Jocul calamarului” revine pe 26 decembrie 2024, pe Netflix, cu un nou capitol plin de tensiune, intrigi și personaje captivante.

Sub semnătura regizorului Hwang Dong-hyuk, serialul va aduce o poveste mai profundă, explorând și mai intens jocurile periculoase orchestrate de organizația secretă. Cu o distribuție extinsă și o echipă de producție de top, sezonul al doilea își propune să depășească așteptările și să continue să fie unul dintre cele mai urmărite seriale din lume.

O poveste mai întunecată și mai captivantă în sezonul doi din „Squid Game”

Acțiunea noului sezon începe la trei ani după evenimentele primului sezon. Personajul principal, Gi-hun (interpretat de Lee Jung-jae), este hotărât să pună capăt definitiv organizării care controlează „Jocul calamarului”. După ce a câștigat jocul și a intrat în posesia unei sume impresionante de bani, acesta folosește premiul pentru a-și finanța căutarea adevărului. Primul său pas este găsirea bărbatului misterios care obișnuia să recruteze participanți la metrou printr-un joc aparent banal de ddakji.

Însă lucrurile iau o întorsătură neașteptată când, pentru a distruge organizația, Gi-hun este nevoit să reintre în joc. De data aceasta, competiția devine și mai periculoasă, iar regulile sunt mai nemiloase ca oricând. Povestea promite nu doar momente de suspans, ci și o explorare a complexității psihologice a personajelor, o marcă distinctivă a serialului.

Regizorul Hwang Dong-hyuk, laureat al premiului Emmy pentru cea mai bună regie, își aduce din nou viziunea unică în acest sezon, oferind o combinație perfectă între acțiune intensă și momente emoționante. De asemenea, serialul va continua să pună sub lupă aspecte sociale relevante, cum ar fi inegalitatea, lăcomia și lupta pentru supraviețuire.

Distribuție extinsă și o echipă de producție impresionantă

Una dintre atracțiile majore ale noului sezon din Squid Game este distribuția sa diversă și bine aleasă. Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun și Gong Yoo revin în rolurile care i-au consacrat în primul sezon. În plus, sezonul al doilea aduce o serie de personaje noi, interpretate de actori celebri precum Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young și Choi Seung-hyun. Fiecare dintre aceștia contribuie la complexitatea poveștii, adăugând noi dimensiuni intrigilor din joc.

Echipa de producție rămâne la fel de impresionantă. Regizorul Hwang Dong-hyuk este susținut de producătorii executivi Kim Ji-yeon și Hwang Dong-hyuk, iar Kim Ji-yong își aduce aportul printr-o imagine cinematografică de excepție. Designul de scenă, coordonat de Chae Kyoung-sun, și costumele create de Cho Sang-kyung și Choi Yoon-sun vor contribui la atmosfera intensă a serialului.

Un alt aspect important este muzica, compusă de Jung Jae-il, care va amplifica tensiunea și emoția fiecărei scene. De asemenea, efectele vizuale coordonate de Cheong Jai-hoon și cascadoriile spectaculoase supravegheate de Park Young-sick și Chung Seong-ho vor transforma fiecare episod într-un spectacol memorabil.

Ce aduce nou sezonul 2?

Cu doar șapte episoade, sezonul al doilea de pe Netflix promite să fie concentrat și intens, fiecare minut fiind încărcat de acțiune și dezvăluiri. În timp ce publicul așteaptă să descopere soarta personajelor și misterele care înconjoară jocul, serialul continuă să exploreze limitele morale ale participanților și deciziile dificile pe care aceștia trebuie să le ia pentru a supraviețui.

„Jocul calamarului” nu este doar un serial despre supraviețuire; este o oglindă a societății contemporane, o poveste care provoacă la reflecție și emoționează deopotrivă. Cu o echipă artistică de excepție și o poveste promițătoare, sezonul 2 are toate ingredientele necesare pentru a deveni un nou fenomen global.

INTERVIU actorul Gong Yoo, care-l interpretează pe Recrutor

Playtech: Jocul calamarului a fost a doua colaborare pe care ai avut-o cu regizorul Hwang, după filmul Silenced. Cum a fost reîntâlnirea cu el?

Gong Yoo: Eram foarte tânăr când am lucrat la filmul Silenced. Asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Dar regizorul Hwang este neschimbat. Respect foarte mult faptul că este fidel propriilor convingeri. Este foarte modest și politicos. Ca regizor, are o gândire foarte rațională atunci când e pe platoul de filmare. Dacă un actor are nelămuriri în a înțelege o scenă și vine să îi pună o întrebare, va primi un răspuns clar, la obiect, care îl va ajuta foarte mult.

Mulțumită lui, nimic nu a stat în calea performanței mele pe platoul de filmare. Au trecut mulți ani și, deși scenele mele în Jocul Calamarului sunt scurte, am simțit din nou că regizorul face totul ca actorii să se simtă cât mai confortabil în timp ce interpretează personajele. Nu este rigid și nu impune niște reguli ierarhice drastice. M-am simțit foarte confortabil în preajma lui.

Playtech: Cum ai reacționat când ai aflat că personajul Recrutorul, pe care îl interpretezi, se întoarce în sezonul doi?

Gong Yoo: Ieșisem la un pahar cu regizorul Hwang și m-a întrebat într-o doară dacă aș fi interesat să am o scurtă apariție în primul sezon. Suntem prieteni și aveam acel gen de conversație în care prietenii îți cer o favoare, așa au început lucrurile.

Inițial, am zis că o să am o apariție scurtă în episodul Roșu, Verde. I-am sugerat să mă ucidă cu un glonț în cap, să fiu primul care moare pentru că acest lucru va avea impact. I-am spus că personajul meu n-ar trebui să fie unul important. Să mă filmeze în prim-plan, scurt, apoi să fiu împușcat în cap și să mor instantaneu. Și-atunci spectatorii ar fi zis: „stai așa, ăsta a fost Gong Yoo?”. Să mor chiar în momentul în care ei realizează acest lucru. Cam așa ne-am distrat în conversația respectivă. Ulterior, regizorul Hwang mi-a prezentat rolul Recrutorului, care este o dovadă a creativității sale și genialității universului serialului Jocul Calamarului.

În cele din urmă, s-au tras două prim-planuri, cu mine și cu Lee Jung-jae. Pentru sezonul doi, am fost atât fericit, cât și neliniștit să aflu că Recrutorul are mai multe scene, deoarece a devenit un personaj iubit la nivel global după primul sezon. Am făcut tot posibilul să mă ridic la nivelul așteptărilor fanilor.

Pregătește-te să intri din nou în lumea „Jocului calamarului” și să descoperi ce înseamnă să lupți nu doar pentru viață, ci și pentru adevar, din 26 decembrie, pe Netflix.