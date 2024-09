INTERVIU Kathryn Hahn revine în „Agatha All Along”: Noul serial cu vrăjitoare se lansează azi pe Disney+

„Agatha All Along,” un nou serial Marvel pentru Disney+, continuă povestea personajului preferat al fanilor, Agatha Harkness, care a fost inițial introdus în „WandaVision.” În acest serial, Agatha își pierde puterile după ce un adolescent goth misterios reușește să o elibereze de o vrajă distorsionată. Cu interesul stârnit, Agatha este rugată de acesta să îl însoțească pe Drumul Vrăjitoarelor, o încercare magică ce le oferă vrăjitoarelor supraviețuitoare ceea ce le lipsește. Alături de adolescent și de un grup improvizat de vrăjitoare, Agatha pornește într-o călătorie necunoscută.

Agatha Harkness, un personaj complex

Jac Schaeffer, scenarista principală și producătoarea executivă, descrie complexitatea personajului Agatha. Ea este atât protagonistă, cât și antagonistă în această poveste, operând după propriul ei cod moral. Spre deosebire de alți răufăcători precum Thanos, motivația Agathei este una personală, axată pe supraviețuire și pe dorințele proprii. Acest aspect oferă o dimensiune interesantă personajului, păstrând miză personală și intensă.

Mary Livanos, producătoare executivă, explică și ea că Agatha se află într-o zonă gri între erou și răufăcător. Manipulatoare și controlându-i pe cei din jur, ea nu poate fi încadrată cu ușurință în nicio categorie. Cu toate acestea, este clar că publicul adoră această ambiguitate, deoarece Agatha este un personaj atât de magnetic și periculos.

Serialul „Agatha All Along” o găsește pe Agatha Harkness la trei ani după evenimentele din „WandaVision.” Acum, fiind lipsită de puteri, Agatha pornește pe Drumul Vrăjitoarelor pentru a-și recăpăta abilitățile magice. Drumul este plin de încercări și provocări, iar pentru a-l parcurge, Agatha trebuie să formeze o echipă de vrăjitoare. Pentru cineva ca ea, care nu este o jucătoare de echipă, aceasta este o provocare majoră. Drumul Vrăjitoarelor este un loc periculos, iar singura modalitate de a supraviețui este să ai un grup unit, care să acționeze în armonie.

Serialul promite să aducă o combinație de comedie întunecată și elemente fantastice. Este un omagiu adus istoriei Agathei Harkness din benzile desenate Marvel, dar duce povestea într-o nouă direcție, fără a relua evenimentele din „WandaVision”.

Kathryn Hahn revine în rolul Agathei, aducând toată energia și complexitatea personajului pe ecran. Alături de ea, o distribuție talentată include nume precum Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn și Aubrey Plaza. Serialul se bazează foarte mult pe efecte practice și decoruri realizate manual, o decizie care creează o atmosferă autentică și adaugă un plus de magie universului Marvel.

Cu o abordare unică, „Agatha All Along” explorează nu doar magia și încercările personajelor, ci și profunzimile psihologice ale Agathei, menținând publicul captivat într-un univers plin de surprize.

INTERVIU Kathryn Hahn

Redacția Playtech a discutat cu Kathryn Hahn, actrița care o interpretează pe Agatha Harkness, în noua serie „Agatha All Along” ce are premiera astazi pe Disney+.

Playtech: Ce fel de putere „vrăjitorească” ai vrea să ai?

Kathryn Hahn: Îmi plac vrăjile și poțiunile și îmi place foarte mult abilitatea de a zbura. Și aș vrea să am puterea de a determina oamenii să facă ce le spun eu (n.r. râde).

Playtech: Cum ai abordat dezvoltarea personajului Agathei în această nouă serie? Ce aspecte noi ale personalității ei vor fi explorate?

Kathryn Hahn: Agatha mi-a ajuns la inimă, ador acest personaj! A fost important să continui povestea ei și să păstrez elementele care o definesc, mai ales sarcasmul său. A fost interesant să aflu cauza pentru care ea este așa cum este.

Playtech: Ce diferențiază „Agatha All Along” de alte serii de la Marvel, dar și de alte seriale cu vrăjitori?

Kathryn Hahn: „Agatha All Along” are un suflu nou și fresh, suntem în distribuție femei tinere, de rase diverse, cu povești distincte. Are elemente din universul MCU, dar „Agatha All Along” este unic prin povestea sa.

De asemenea, există foarte puțin CGI în serie. Se simte ca un film foarte vechi și bun.

Playtech: Ce înseamnă universul Marvel pentru tine?

Kathryn Hahn: Marvel este un spectacol imens. Atmosfera la filmările pentru MCU este relaxată, sunt momente amuzante, este prietenie între membrii echipei, chimie între actori geniali. Fanii Marvel sunt foarte exigenți cu personajele lor preferate, așa că este o mare responsabilitate să interpretezi un personaj din benzile desenate.

Playtech: Trebuie ca telespectatorii să se uite mai întâi la „WandaVision” înainte de „Agatha All Along”?

Kathryn Hahn: Nu. Sunt mândră de acel serial și este minunat, deci recomand vizionarea lui, dar ca să înțelegi povestea din Agatha, nu trebuie să-l vezi neapărat.

Playtech: Cum ai explorat conflictul interior al Agathei?

Kathryn Hahn: Agatha nu are regrete, deși a avut un trecut tumultos. Are o foame de putere și este extrem de misterioasă. Mi-a plăcut foarte mult să interpretez personajul, nu voiam să se termine filmările!