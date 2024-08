Inteligența artificială: Un nou șef la locul de muncă?

Inteligența artificială (AI) devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, cu un impact semnificativ asupra modului în care oamenii interacționează cu tehnologia și iau decizii.

Conform unui recent studiu realizat de Kaspersky, AI nu este doar un simplu instrument tehnologic, ci începe să fie văzută ca un potențial lider la locul de muncă. Studiul intitulat „Excitement, Superstition and Great Insecurity – How Global Consumers Engage with the Digital World” a relevat faptul că 34% dintre respondenți cred că AI poate fi un șef mai bun decât un om, datorită capacității sale de a lua decizii imparțiale.

AI, o soluție pentru gestionarea eficientă a vieții cotidiene

Pe lângă potențialul de a conduce echipe și de a lua decizii importante, AI se dovedește a fi un partener de încredere în viața cotidiană. Conform studiului Kaspersky, 57% dintre respondenți sunt pregătiți să folosească inteligența artificială pentru a-și organiza și gestiona viața de zi cu zi mai eficient. Acest lucru subliniază încrederea tot mai mare pe care oamenii o au în capacitatea AI de a-i ajuta să-și îmbunătățească rutina zilnică.

Un alt aspect interesant evidențiat de studiu este acela că AI poate juca un rol esențial și în educație. Aproape jumătate dintre participanți (47%) sunt de părere că experiențele virtuale și Metaverse vor deveni curând parte din tehnicile de predare pentru copii. Această tendință ar putea revoluționa modul în care copiii învață și interacționează cu informațiile, pregătindu-i pentru un viitor digitalizat.

AI, între inovație și provocări

Inteligența artificială nu este doar un instrument de lucru, ci și un creator recunoscut în domeniile artistice. Majoritatea respondenților (62%) consideră că AI este capabilă să producă opere de artă credibile, ceea ce demonstrează că percepția publicului asupra AI se extinde dincolo de funcțiile sale tradiționale. Totuși, această integrare profundă a AI în viața umană ridică și provocări. De exemplu, 31% dintre respondenți ar folosi AI pentru a găsi un partener potrivit într-o aplicație de dating, iar 48% cred că relațiile umane se vor schimba odată cu impactul AI asupra acestora.

Pentru a proteja utilizatorii împotriva potențialelor amenințări legate de inteligența artificială, Kaspersky recomandă instalarea unor soluții de securitate cibernetică de încredere. Aceste soluții pot proteja împotriva atacurilor de phishing, care sunt din ce în ce mai sofisticate datorită AI, și pot preveni interacțiunea cu pagini rău intenționate. De asemenea, Kaspersky subliniază importanța verificării autenticității cererilor care par să vină de la prieteni sau colegi, în special în contextul în care tehnologia deepfake devine tot mai răspândită.

În concluzie, inteligența artificială își face loc în toate aspectele vieții, de la muncă și educație, la relații personale și artă. Deși aduce numeroase beneficii, aceasta vine și cu riscuri ce trebuie gestionate cu grijă pentru a asigura un viitor digital sigur și echilibrat.