Gabriela Firea, despre Piedone și candidatura sa la Primărie: „Nu vreau să îl jignesc pe domnul primar”

Gabriela Firea, fostul primar general al Bucureștiului și actual candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a făcut declarații ferme referitoare la intențiile sale politice și la modul în care intenționează să abordeze eventuala sa câștigare a alegerilor. În cadrul unei conferințe de presă, Firea a subliniat că nu vede funcția de primar ca pe o trambulină pentru alte poziții politice superioare.

După ce a rămas în umbră, fiind nevoită să îl susțină pe medicul Cătălin Cîrstoiu în poziția de candidat la Primăria Capitalei, Firea era vizibil stânjenită de această poziție. Acum, că lucrurile s-au schimbat, candidata PSD vorbește despre intențiile cu care intră în cursă.

„Nu voi folosi această poziție, în cazul în care voi ajunge acolo, ca o forțare în partid sau ca pe o trambulină. Am precizat aceste lucruri încă din timpul candidaturii.- Dar veți deveni cel mai puternic lider din partid.- Nu contează acest lucru!”, a declarat Gabriela Firea .

Candidata PSD susține că nu are vreo problemă în a-l suna pe Piedone și a-i cere să își respecte promisiunea dinainte de nominalizarea sa.

”Dar mi-e că dacă-l sun apoi sună el la Antena să zică că mi-a zis Gabi să mă retrag și îmi mai dă și două palme… sigur, la figurat spun. De la dumnealui trebuie să vină acest gest. Să facă ce a spus la început că dacă Gabriela Firea candidează, el n-o va face. Să facă ce a spus. Acum am revenit la starea inițială”, a comentat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a mai explicat că nu vrea să-l jignească pe Cristian Popescu Piedone, dar crede că ea este mai potrivită pentru funcția de edil al Bucureștiului.

„Nu vreau să-l jignesc, și el cunoaște administrație, a condus un sector, poate să-l conducă în continuare, dar Primăria Capitalei este cât 6,7 ministere la un loc. Nici eu n-am știut totul la început și m-am bizuit pe specialiști, dar acum dacă aș câștiga aș intra direct în pâine, pentru că aș ști ce am de făcut. Pot să fac mai bine pentru că am fost deja acolo. Iar dacă am pierdut în fața actualului primar este pentru că mi s-au pus tot felul de etichete.”, a concluzionat Gabriela Firea la Digi24.