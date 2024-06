Ileana Stana Ionescu a iubit toată viața neîncetat două lucruri: teatrul și pe Andrei. „Am jucat de toate, de toate și pentru toți.”

România este în doliu după pierderea unei figuri emblematice a teatrului românesc. Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai iubite actrițe de pe scena românească, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Moartea sa lasă un gol imens în sufletele celor care au admirat-o și respectat-o pentru talentul și dedicarea sa neîncetată.

Născută la 14 septembrie 1936 în orașul Brad, județul Hunedoara, Ileana Stana Ionescu avea origini italiene după mamă. A petrecut copilăria la Turnu Severin, unde a absolvit liceul teoretic, înainte de a se muta la Reșița în căutarea unui loc de muncă. Despre perioada copilăriei, actrița mărturisea: „Amintirea din Severin foarte clară și cuceritoare este despre viața mea de școlăriță. Eram la un liceu cu reputație națională, am avut profesori extraordinari și colegi minunați – ne întâlnim și acum, am făcut tot felul de aniversări de la terminarea liceului. Colegi de liceu au fost, printre alții, Geo Saizescu și Virgil Ogășanu.”

Debutul în teatru și întâlnirea cu Andrei

Inițial, Ileana visa să devină ziaristă, dar dosarul ei nu a fost acceptat la facultate din cauza rudelor în străinătate. Unchiul său, mare iubitor de teatru, a facilitat întâlnirea sa cu actori de la Teatrul din Reșița. În perioada în care se juca spectacolul „Școala femeilor” de Molière, actrița care interpreta rolul Agnes s-a mutat la un alt teatru, iar regizorul Gheorghe Ionescu a remarcat-o pe tânăra Ileana. Așa a obținut primul său contract de angajare la Teatrul din Reșița, debutând în 1955, la doar 19 ani, în rolul Agnes.

Alături de actorul Andrei Ionescu, care juca rolul amorezului, Ileana Stana Ionescu a început un parteneriat profesional și personal. Cei doi s-au căsătorit în 1959, consolidând astfel o relație de peste 60 de ani, marcată de dragostea pentru teatru și pentru unul altul.

Cariera prolifică în teatru și film

După debutul său la Teatrul din Reșița, Ileana Stana Ionescu a avut o carieră prolifică, interpretând numeroase roluri în piese de teatru și filme. La Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț, unde s-a mutat în 1959, a jucat în spectacole precum „Povestea unei iubiri” de Konstantin Simonov și „Jocul dragostei și al întâmplării” de Pierre de Marivaux. În 1965, a debutat pe scena Teatrului Național din București în rolul Nastasia Filipovna din „Idiotul” de Dostoievski, avându-l ca partener pe Florin Piersic.

De-a lungul carierei sale la Teatrul Național din București, Ileana Stana Ionescu a interpretat roluri memorabile precum Chiralina în „Coana Chirița” de Tudor Mușatescu, Eleonora în „Trei frați gemeni venețieni” de Aldo Matiuzzi Colalto și Fraulein în „Gaițele” de Alexandru Kirițescu. Pe marele ecran, a debutat în 1964 în filmul „Merii sălbatici”, regizat de Alecu Croitoru. A continuat să joace în filme renumite precum „Păcală” (1974), „Dumbrava minunată” (1980) și „Secretul lui Bachus” (1983). Talentul său a fost recunoscut și premiat de-a lungul anilor, obținând numeroase distincții, inclusiv Premiul de Excelență al Galei UNITER și Ordinul Național Serviciul Credincios în Grad de Cavaler.

Printre rolurile sale cele mai apreciate pe scena Teatrului Național din București se numără și Chiralina în „Coana Chirița” de Tudor Mușatescu, Eleonora în „Trei frați gemeni venețieni” de Aldo Matiuzzi Colalto, Fraulein în „Gaițele” de Alexandru Kirițescu și Marina în „Bădăranii” de Carlo Goldoni. A interpretat, de asemenea, rolurile Hecuba în „Troienele”, Doica în „Medeea” de Seneca în „Trilogia antică”, regia Andrei Șerban, și Liubov Ranevskaia în „Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Andrei Șerban.

O carieră remarcabilă în cinematografie

Pe marele ecran, Ileana Stana Ionescu a debutat în 1964 în filmul „Merii sălbatici”, regizat de Alecu Croitoru, unde a interpretat rolul Anca. A continuat să joace în filme apreciate de public și critici, precum „Un film cu o fată fermecătoare” (1966), „Drum în penumbră” (1972), „Păcală” (1974), „Serenadă pentru etajul 12” (1976) și „Secretul lui Bachus” (1983). A fost distribuită în producții cinematografice precum „Cuibul de viespi” (1986), „Cucoana Chirița” (1986), „Chirița în Iași” (1987) și „Aici nu mai locuiește nimeni” (1995).

Actrița a fost apreciată și pentru rolurile sale în piese de teatru TV, inclusiv Tofana în „Patima roșie” de Mihail Sorbul, Zoia în „Gaițele” de Alexandru Kirițescu, Dacia în „Titanic vals” de Tudor Mușatescu și Olimpe Jaquet în „Când vine barza” de Andre Roussin. De asemenea, a jucat în seriale TV populare, cum ar fi „Un august în flăcări” (1973), „Căsătorie imposibilă” (2004), „O soacră de coșmar” (2006), „Fetele marinarului” (2009) și „Las Fierbinți” (2012).

Angajamente și recunoașteri internaționale

Ileana Stana Ionescu a realizat numeroase turnee în țară și în străinătate, jucând pe scene din Praga, Paris, Moscova, Leningrad, Belgrad, Zagreb, Budapesta, Berlin, Sofia, Varșovia, Milano, Sao Paulo, New York, Toronto, Ottawa și Israel. Cariera sa internațională a contribuit la consolidarea reputației sale ca una dintre cele mai talentate și versatile actrițe românești.

În legislatura 2000-2004, a fost aleasă deputat în Parlamentul României din partea Comunității italiene din România, activând ca secretar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților. A fost, de asemenea, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Panama și membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Italia.

Pentru excepționala sa activitate în domeniul teatrului și filmului, Ileana Stana Ionescu a fost recompensată cu numeroase premii și distincții. Printre acestea se numără Premiul la Concursul republican pentru rolul Prostituata din „Generalul și nebunul” de Angelo Vagenstein, regia Cornel Todea (1963), Premiul Festivalului Național de Teatru pentru rolul Chiralina din „Coana Chirița” (1969), Premiul de interpretare feminină pentru rolul Coana Safta din „Anton Pann” de Lucian Blaga (1995) și Premiul ACIN România pentru rolul secundar în filmul „Aici nu mai locuiește nimeni” (1996).

Ultimii ani și retragerea din teatru

În 2018, la vârsta de 82 de ani, Ileana Stana Ionescu a decis să se retragă din teatru, alegând să petreacă ultimii ani de viață alături de soțul său, Andrei Ionescu. Aceasta a declarat: „Am vrut să renunț acum, ca să fiu în amintirea oamenilor așa cum sunt astăzi. Am zis să întrerup teatrul, să trag cortina, cum se spune acum. Nu se poate ști ce-ți oferă viața. Nu aș vrea să-mi pun colegii într-o situație neplăcută. Vreau să-și aducă aminte de mine fermă, în putere, așa cum am terminat de fapt teatrul, cum am ieșit din el.”

Pentru Ileana Stana Ionescu, teatrul și familia au fost cele două mari iubiri ale vieții sale. A fost apreciată nu doar pentru talentul său extraordinar, ci și pentru devotamentul și pasiunea pe care le-a arătat în fiecare rol pe care l-a interpretat. Deși nu mai este printre noi, moștenirea sa artistică rămâne vie prin numeroasele spectacole și filme în care a jucat, inspirând generații de actori și iubitori de teatru.

Ileana Stana Ionescu a lăsat în urmă o moștenire culturală de neprețuit, marcată de roluri memorabile pe scena teatrului și în cinematografie. Prin talentul său inegalabil și dedicarea sa față de artă, a devenit un simbol al teatrului românesc și o sursă de inspirație pentru viitoarele generații de actori. Viața și cariera sa rămân un testament al pasiunii și devotamentului față de teatru și față de publicul care a adorat-o.