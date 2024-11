Google face o schimbare majoră pentru a reduce spamul din Gmail: ce este și cum funcționează funcția „Shielded Email”

Google lucrează la dezvoltarea unei noi funcții pentru Gmail, intitulată „Shielded Email”, menită să ajute utilizatorii să gestioneze mai eficient spamul și să își protejeze confidențialitatea online. Potrivit unei analize recente a codului APK al Google Play Services realizată de Android Authority, această funcție va permite utilizatorilor să creeze aliasuri de e-mail unice și aleatorii. Mesajele primite pe aceste aliasuri vor fi redirecționate automat către contul principal de Gmail, păstrând astfel adresa principală de e-mail privată și reducând riscul de a primi mesaje nedorite sau de a fi contactați în mod abuziv.

Cu o bază de utilizatori de peste 2 miliarde, Gmail este una dintre cele mai populare platforme de e-mail din lume, iar combaterea spamului a fost întotdeauna o prioritate pentru Google. Potrivit unei postări din 2023 semnate de Neil Kumaran, manager de produs pentru securitatea Gmail, serviciul reușește să blocheze peste 99,9% din spamul care circulă prin sistem. Cu toate acestea, funcția „Shielded Email” ar putea duce prevenirea spamului la un nivel superior, prevenind ca aceste mesaje să ajungă în inbox-ul utilizatorilor încă din faza inițială.

Cum funcționează „Shielded Email” și ce aduce nou

Funcția „Shielded Email” este similară cu soluția „Hide My Email” introdusă de Apple în 2021, în cadrul serviciului iCloud+. În cazul utilizatorilor Apple, aliasurile de e-mail pot fi generate direct din aplicația Mail, Safari sau setările iCloud, iar acestea sunt integrate cu funcția „Sign in with Apple” pentru a permite crearea de conturi pe platforme terțe fără a dezvălui adresa reală de e-mail.

În cazul Gmail, „Shielded Email” pare să fie integrată cu autofill-ul Android și managerul de parole Google, oferind o experiență convenabilă pentru utilizatori atunci când completează formulare online sau se înscriu la noi servicii. Totuși, primele informații sugerează că lansarea inițială ar putea fi limitată la utilizatorii de Android, fără nicio mențiune despre integrarea pe desktop sau prin browser-ul Chrome.

Această funcție nu doar că reduce spamul, ci poate ajuta și la identificarea serviciilor care vând datele utilizatorilor către terți. De exemplu, dacă un alias de e-mail primește spam, utilizatorul poate deduce rapid ce platformă a distribuit datele sale personale.

Întrebări rămase fără răspuns

Deși „Shielded Email” promite să fie o adiție valoroasă pentru securitatea și confidențialitatea utilizatorilor Gmail, există încă incertitudini cu privire la implementarea sa. Un aspect important este dacă funcția va fi gratuită sau va necesita un abonament Google One, așa cum se întâmplă în cazul serviciului „Hide My Email” de la Apple, care este inclus doar în pachetul iCloud+.

În plus, există riscul ca această funcție să fie abuzată dacă este disponibilă fără restricții. Potrivit unei analize Forbes, Google ar putea lua în considerare o versiune plătită a „Shielded Email” pentru a preveni utilizarea excesivă sau neadecvată.

Gmail și viitorul anti-spam

Această schimbare majoră vine la scurt timp după ce Google a implementat noi cerințe pentru expeditorii de e-mail în masă, în februarie 2024. Noile reguli impun autentificarea e-mailurilor, simplificarea procesului de dezabonare și respectarea unor praguri stricte de spam. Potrivit lui Neil Kumaran, aceste măsuri reprezintă „o ajustare necesară pentru a menține funcționarea eficientă a e-mailului”.

Cu toate acestea, „Shielded Email” promite să ducă aceste eforturi și mai departe, oferind utilizatorilor un control sporit asupra comunicărilor electronice și protejându-le mai bine datele personale.

Pe măsură ce Gmail marchează 20 de ani de existență, funcția „Shielded Email” ar putea fi următorul pas important în evoluția celui mai popular serviciu de e-mail din lume. Rămâne de văzut cum va fi implementată și cât de repede va ajunge în mâinile utilizatorilor.