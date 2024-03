Fotbalistul român care a sfidat poporul rus şi a fost deportat în Deltă. Titus Ozon s-a căit în genunchi la Dej: „Iartă-mă, te implor!“

Titus Ozon a fost considerat un artist al driblingului și o figură cu totul aparte în galeria marilor fotbaliști români. Atacantul a avut o poveste de viață impresionantă. I-a sfidat pe comunişti, a fost deportat în Deltă la tăiat stuf în Deltă și s-a aşezat în genunchi în faţa lui Gheorghiu-Dej.

Titus Ozon, unul dintre cei mai mari atacanți ai României, a început să joace fotbal la 10 ani, în 1937, în Oborul natal. Între 1944 şi 1948 a apărat culorile celebrei Unirea Tricolor, după care a trecut la nou-înfiinţata Dinamo Bucureşti, cu care a câștigat de două ori titlul de golgheter al primei divizii. Primul în 1952, cu 17 reuşite, al doilea în 1953, cu 13 goluri. Cariera și-a încheiat-o la Rapid, pentru care a marcat 33 de goluri în 79 de partide.

Cel supranumit „Nas”a jucat în prima divizie 270 de meciuri şi a marcat 158 de goluri, totodată fiind renumit pentru driblingurile de excepţie şi execuţiile extrem de precise. Pentru națională a bifat 22 de meciuri şi a înscris de șapte ori. Tot în tricoul primei selecţionate a participat la Jocurile Olimpice din 1952.

Despre fotbalistul Titus Ozon se știe că a fost chinuit permanent de Ministerul de Interne, mai ales după ce și-a manifetat dorința de a pleca de la Dinamo.

Pentru asta a fost aspru pedepsit. În memoriile sale, a povestit că Securitatea i-a scos dosarul de la naftalină și a fost deportat în Deltă, la tăiat de stuf.

”Mi-au reproşat că am simpatii legionare, pentru că începusem fotbalul la Unirea Tricolor. M-au deportat în Deltă, la tăiat de stuf. Eram sechestrat într-o cabană şi păzit de un securist. Într-o noapte am fugit pe geam. Am ajuns pe furiş în Capitală, unde am semnat cu Progresul. Miliţia m-a căutat zile în şir. Au răscolit toate casele unde bănuiau că mă aflu”, îşi amintea Titus Ozon în memoriile sale.