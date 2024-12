Elon Musk despre criza alegerilor din România: „Cum poate un judecător să anuleze rezultatele fără să fie considerat un dictator?”

Miliardarul Elon Musk, una dintre cele mai influente figuri ale mediului tehnologic și al rețelei sociale, a intervenit recent în discuția legată de situația alegerilor prezidențiale din România. Reacția sa a venit pe platforma X (fostă Twitter), unde a comentat critic decizia instanței supreme din România de a anula rezultatele scrutinului prezidențial, invocând o presupusă interferență rusă.

„Cum poate un judecător să anuleze alegerile și să nu fie considerat un dictator?”, a scris Musk, reacționând la o postare realizată de Mario Nawfal, gazda unui dintre cele mai populare show-uri de pe X.

Contextul acestui comentariu se leagă de o situație considerată controversată în România. Potrivit lui Mario Nawfal, alegerile prezidențiale din România s-au desfăȟurat în mod normal până în momentul în care Curtea Supremă a anulat rezultatele, invocând posibile influențe străine, mai exact o interferență rusă. Decizia a venit după ce un candidat critic al NATO și de extremă dreaptă a câștigat surprinzător primul tur.

Această mișcare a generat controverse, președintele în funcție, Klaus Iohannis, rămânând în funcție până la organizarea unui nou scrutin, care ar putea avea loc în martie 2025.

„Decizia șocantă a Curții a venit într-un moment critic pentru stabilitatea României. între timp, partidele pro-europene sunt incapabile să formeze un guvern, extremismul politic crește, iar ratingul de credit al țării a fost deja afectat”, a explicat Nawfal.

How can a judge cancel an election and not be considered a dictator? https://t.co/Byex53wB96

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024