După moartea fiului lor la doar 25 de ani, au descoperit o viață dublă secretă în online pe care nu au bănuit-o niciodată

Robert și Trude Steen au crezut că lumea fiului lor Mats era limitată doar la scaunul cu rotile. Mats fusese diagnosticat încă din copilărie cu distrofie musculară Duchenne, o afecțiune genetică care provoacă slăbiciune musculară precoce – iar până la moartea sa, la vârsta de 25 de ani, mobilitatea lui Mats se redusese la mișcarea degetelor. „Am crezut cu tărie că era singuratic, că nu avea niciun sens pentru alți oameni”, povestește Robert din casa familiei Steen din Oslo, în cadrul unui interviu prin Zoom.

Totul s-a schimbat atunci când familia a anunțat moartea lui Mats pe blogul său. Rând pe rând, au început să sosească e-mailuri de la oameni care îl cunoșteau pe Mats din World of Warcraft, un joc online de roluri. Acolo, Mats era cunoscut sub numele de Ibelin Redmoore, un nobil musculos și vânător de monștri, renumit nu doar pentru abilitățile sale în joc, ci și pentru popularitatea sa într-un grup de prieteni fideli. Mats, ca Ibelin, formase prietenii profunde și chiar conexiuni romantice. „Am crezut că a trăit, din multe motive, o viață irosită,” spune Robert intr-o declarație pentru The Guardian. „Apoi am primit aceste povești care arătau exact opusul.”

O viață virtuală bogată, necunoscută părinților

Documentarul Netflix „The Remarkable Life of Ibelin”, lansat săptămâna aceasta, explorează ambele lumi ale lui Mats – cea online și cea offline. Povestea este spusă deopotrivă de părinții lui Mats, de comunitatea sa online și parțial chiar de Mats, prin replici din joc interpretate prin animație. Filmul este deosebit de emoționant și transmite un mesaj despre modul în care existăm în era modernă, și despre cât de des subestimăm complexitatea vieților interioare în lumea digitală.

Înainte de moartea lui Mats, părinții săi au încercat de nenumărate ori să-l convingă să petreacă mai puțin timp în fața calculatorului, fiind convinși că acesta este prea absorbit de lumea virtuală. Robert și Trude recunosc, acum că au greșit: „Este trist că ne-am bazat pe o analiză superficială și am condamnat timpul petrecut de el în acea lume. Am fost părinți foarte prezenți, dar cu o excepție – partea digitală a vieții lor.”

Comunitatea din jocuri video – un refugiu real

Mats nu a fost singurul care a găsit alinare într-o lume virtuală. Pentru mulți, jocurile online reprezintă un refugiu de la realitatea uneori cruntă a vieții de zi cu zi. Profesorul Pete Etchells, autorul cărții „Lost in a Good Game: Why We Play Video Games and What They Can Do for Us”, afirmă că jocurile pot fi o modalitate de a evada temporar dintr-o situație stresantă. „Oferă o pauză, un moment de eliberare, în special dacă ai stres în viață,” spune Etchells, adăugând că escapismul poate avea și o latură negativă dacă devine un mijloc de evitare constantă a problemelor.

Documentarul explorează, de asemenea, cum jocurile online pot deschide oportunități pentru persoanele cu dizabilități, pentru care unele activități din lumea reală sunt inaccesibile. „Creează medii în care barierele fizice nu există, permițând jucătorilor să interacționeze pe picior de egalitate,” spune Marijam Did, autoarea cărții „Everything to Play for: How Video Games Are Changing the World”. Astfel de spații digitale le oferă celor care au limitări fizice o libertate și o conexiune pe care nu o pot găsi în viața de zi cu zi.

Ceea ce i-a surprins cel mai mult pe părinții lui Mats a fost cantitatea de mesaje care le-a arătat că fiul lor, în ciuda dizabilității sale, a reușit să își croiască o viață plină de sens într-un spațiu pe care ei înțeleseseră prea puțin. „Mats, în condițiile lui, a reușit să ajute atâția oameni fără a se putea mișca mai mult decât degetele. Imaginați-vă ce am putea face noi, restul, dacă ne-am pune mintea la contribuție”, spune Robert, pentru The Independent.

Când ne gândim la viața digitală, tendința este să vedem doar aspectele negative – izolarea, dependența sau superficialitatea relațiilor online. Dar povestea lui Mats și a lui Ibelin Redmoore ne arată că există și o altă față a acestei lumi – una a prieteniei, a solidarității și a conexiunilor care transcend limitările fizice. Este un exemplu despre cum comunitatea poate prinde viață în locuri neașteptate și despre cum, uneori, ar trebui să ne revizuim prejudecățile despre lumea digitală.