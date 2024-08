Din Culisele Electronic Arts România: Pasiuni și hobbyuri care te inspiră [P]

La Electronic Arts România, oamenii sunt esența companiei noastre. Sunt cei care împing limitele posibilului, cei care răspund cu mult curaj și entuziasm chiar și celor mai mari provocări din industrie.

Împreună, creăm experiențe memorabile pentru iubitorii de jocuri video din întreaga lume și transformăm chiar și cele mai ambițioase idei în povești de succes. În fiecare zi, punem foarte multă pasiune în tot ceea ce facem și revoluționăm astfel viitorul industriei jocurilor video.

Pentru că ne dorim să oferim experiențe de neuitat jucătorilor noștri, știm că este nevoie de determinare, de multă muncă și de creativitate fără limite. De aceea, la Electronic Arts România, susținem pasiunile colegilor noștri și îi sprijinim în dezvoltarea continuă a skillurilor și a talentelor lor.

Am aruncat o privire în culise și am descoperit ce îi motivează.

De la navigație la fotografie și snowboarding sau drumeții în locuri pitorești, aflați direct de la colegii noștri mai multe despre hobbyurile lor. Pasiunile lor nu sunt doar o sursă de inspirație și energie în viața lor, ci și o oportunitate de a aduce noi perspective și viziuni în proiectele la care lucrează.

Hobbyuri fascinante de la oameni remarcabili: Haideți să descoperim împreună poveștile lor și să aflăm ce le place să facă în timpul liber.

[Andreea]

Pasiunea mea este mersul pe motocicletă. Crescând, am văzut pasiunea părinților mei pentru motociclete și, în același timp, am fost înconjurată de prieteni care aveau motociclete și mi s-a părut mereu o activitate care îți oferă acel sentiment de libertate pe care e greu să îl obții făcând altceva. Practic, așa a început totul.

Combinând motociclismul cu pasiunea pentru călătorit și fotografie, am ajuns să fac un circuit moto pe frumoasele drumuri ale Croației, iar acum sunt în drum spre partea de coastă a Turciei și spre superba Cappadocia. Fiecare plimbare îți oferă un sentiment de eliberare, scăpare de griji și îți dă ocazia să devii parte din peisaj și împrejurimi. Cea mai frumoasă parte, pentru mine, este atunci când prind apusul de pe motor – culorile vibrante ale cerului și drumul în sine îți creează acea stare unică. Combinația ideală? Un drum liber, peisaje superbe, muzică bună și un grup de prieteni e tot ce îți poți dori pentru a avea o experiență memorabilă.

[Oana]

Cele două pasiuni ale mele: drumețiile și patinajul artistic. Mereu am fost atrasă de frumusețea naturii, în special a munților. Acum doi ani am început să fac drumeții pe munte, iar primul meu traseu a fost spre Vârful La Om din Munții Piatra Craiului. De atunci, am cucerit și alte vârfuri din România, printre care Vârful Moldoveanu, Vârful Viștea Mare, Vârful Gropșoarele, Vârful Omu, Vârful Ciucaș, Vârful Bucșa și Vârful Bucșoiu Mare.

De asemenea, încă din copilărie sunt pasionată și de patinaj. Am început să mă dau cu rolele prin apartamentul părinților mei și apoi prin parcurile din apropiere. În decembrie anul trecut, am decis să-mi duc pasiunea pentru patinajul pe gheață la un alt nivel și am început iau lecții de patinaj artistic. Acum mă antrenez între 2 și 4 ore pe săptămână cu un antrenor personal și mă pregătesc pentru competițiile recreative. Într-o zi, îmi doresc să îmi combin cele două pasiuni și să patinez pe un lac natural înghețat într-un masiv muntos.

[Mihai] Poate să sune a clișeu faptul că un Producer în cadrul EA Sports e pasionat de … sporturi, așa că nu voi trece prin lunga listă, dar o să împărtășesc cele 2 „descoperiri” făcute în pandemie, care au rămas cu mine și acum, longboardul și snowboardul.

De mic eram cumva intrigat de sporturile care necesitau echilibru, dar nu avusesem curaj să le încerc, asta până acum 4 ani când mi-am făcut curaj, m-am înarmat cu echipamente de protecție și un longboard și am început să bat aleile din parcul Carol. A fost o experiență dureroasă, foarte dureroasă, dar și una din care, ca adult, am învățat că „cine nu cade, nu învață” și că „e bine să îți ții mintea liberă și corpul relaxat”. Așa ai cele mai mari șanse să faci față imprevizibilului.

În aceeași iarnă, pentru că mi-am dorit să duc provocarea mai departe, am trecut și la snowboard, care s-a dovedit o experiență incredibilă și care m-a făcut să descopăr un alt hobby de top pe lista mea. În ultimii 4 ani, snowboardingul a însemnat multe sute, dacă nu mii, de kilometri parcurși pe pârtie, sute de căzături, dar cel mai important, zile întregi petrecute plutind pe zăpadă! Aceste skilluri noi și experiențele pe care le-au adus au fost mai mult decât relaxare și activitate fizică. M-au învățat ce înseamnă un mindset deschis și flexibilitate în a aborda schimbări și challengeuri, indiferent de natura lor. În viitor, plănuiesc să ajung cu placa în câteva locuri ceva mai izolate, dar cu multă, multă zăpadă, cum ar fi nordul Finlandei sau munții Georgiei.

[Gabriel]

Pasiunea mea pentru sailing a început odată cu evenimentul “Sailing Stories”, organizat de EA România în urmă cu câțiva ani. Poveștile auzite mi s-au părut fascinante și am decis să acord sailing-ului o șansă… iar de la prima întâlnire cu vântul în pânze, am rămas captivat.

De atunci, sailing-ul mi-a oferit o multitudine de experiențe memorabile… de la navigatul prin strâmtori, pe mare, pe furtună sau pe vreme frumoasă, la lucratul și trăitul pe barcă sau la descoperirea unor locuri incredibile, accesibile doar cu barca. Dacă ar fi să aleg, probabil unul din cele mai deosebite momente este navigatul la apus, înconjurat doar de vânt, de mare și de delfinii care se joacă în jurul bărcii.

