Detaliul despre recalcularea pensiilor în 2024 care s-a aflat abia acum. Toți pensionarii sunt afectați, unii ar putea primi mai mulți bani

Anul 2024 marchează un moment important pentru pensionarii români, datorită unor schimbări semnificative în procesul de recalculare a pensiilor.

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a oferit detalii vitale privind acest proces, aducând lumină asupra unor aspecte cheie care vor afecta pe toți pensionarii.

Citește și: Vestea bună a momentului despre pensia minimă, peste un milion de pensionari afectați direct. ”Nu se poate trăi”

Procedura de recalculare a pensiilor implică mai multe etape, atât din punct de vedere legislativ, cât și tehnic. Acestea includ elaborarea normelor, promovarea hotărârii de guvern de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), aprobarea normelor în guvern, pregătirea software-ului pentru recalculare, instruirea personalului din casele teritoriale de pensii și, în cele din urmă, implementarea efectivă a procesului de recalculare.

Simona Bucura-Oprescu subliniază că noua lege a pensiilor reprezintă un act de respect pentru toți românii, nu doar pentru pensionarii în plată. Noul cadru legislativ are scopul de a asigura egalitatea între pensionari, indiferent de momentul ieșirii la pensie sau de legislația sub care au contribuit la sistemul de pensii.

Citește și: Legătura dintre banii de pensii și deficitul bugetar, recunoscută oficial. Toți pensionarii trebuie să știe sumele în minus

Un element crucial al noii legi este faptul că va lua în calcul venitul brut, inclusiv elemente precum acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu și alte venituri pentru care s-a reținut și virat CAS. Această abordare va aduce o creștere a cuantumului pensiilor. De asemenea, vor fi introduse puncte de stabilitate, prin care pensionarii vor primi puncte suplimentare pentru fiecare an lucrat în plus față de un stagiu minim de 25 de ani.

Din 1 ianuarie 2024, punctul de pensie va crește de la 1.785 lei la 2.032 lei, iar indemnizația minimă socială va crește de la 1.125 lei la 1.281 lei. Aceste creșteri sunt parte din implementarea parțială a noii legi a pensiilor, care prevede că pensiile se vor majora anual cu rata inflației plus jumătate din creșterea salarială medie brută.

Recalcularea pensiilor în 2024 deschide o nouă etapă pentru sistemul de pensii din România. Prin aceste schimbări, pensionarii pot spera la o îmbunătățire a situației lor financiare. Noua lege a pensiilor aduce un plus de echitate și respect pentru contribuția fiecărui cetățean la bugetul asigurărilor sociale de stat, reprezentând un pas important în asigurarea unui trai decent pentru seniorii României. Aceste modificări sunt un semn clar că statul român își îndreaptă atenția și resursele către susținerea adecvată a segmentului său de pensionari.

Citește și: Românii cu pensii mai mici după recalcularea din septembrie. Câți bani vor primi de fapt, sumele confirmate de Casa de Pensii

„Este foarte important să se ştie că, pe lângă bani în plus pe care îi vor primi românii datorită modificărilor legii care vor lua în calcul venitul brut, adică inclusiv acordul global, sporurile nepermanente, al 13-lea salariu, toate veniturile pentru care s-a reţinut şi virat CAS, pe lângă acestea vom avea şi acele puncte de stabilitate care încurajează şi respectă munca pentru că, pentru fiecare an lucrat în plus faţă de un stagiu de 25 de ani, românii vor primi puncte suplimentare. Datorită faptului că se vor lua în calcul şi veniturile nepermanente, dar pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale, şi datorită faptului că se vor acorda aceste puncte de stabilitate, pensiile românilor vor avea un cuantum mai mare”, a conchis ministrul Muncii.