Descoperirea surprinzătoare a unei femei: Un vas cumpărat de la magazinul de vechituri este o relicvă mayașă antică

Anne Lee Dozier, rezidentă din Washington D.C., a făcut o descoperire uimitoare când a realizat că un vas cumpărat cu doar patru dolari de la un magazin de vechituri este, de fapt, o relicvă veche de peste 1.200 de ani, creată de olarii mayași.

O achiziție neașteptată

Povestea începe în 2019, când Dozier, care lucra în America Latină pentru o organizație de advocacy pentru drepturile omului, a găsit un vas decorativ și vechi pe un raft de reduceri la magazinul 2A Thrift Store din Clinton, Maryland. Considerând că ar fi „un mic suvenir” care să îi amintească de Mexic, și având un preț de doar patru dolari, Dozier nu a ezitat să-l cumpere. Inițial, a crezut că vasul ar putea avea doar câteva decenii.

Cinci ani mai târziu, în timpul unei vizite la Muzeul Național de Antropologie și Istorie din Mexico City, Dozier a observat că vaza de pe mantelul ei seamănă izbitor cu cele expuse în muzeu. Curioasă, a întrebat un oficial al muzeului, care i-a recomandat să contacteze ambasada Mexicului în Washington la întoarcere.

După ce a trimis poze ambasadei, Dozier a primit un răspuns surprinzător: „Felicitări, este autentică și am dori să o recuperăm.” Dozier a declarat pentru The Guardian: „Sunt încântată că am jucat un rol în povestea repatrierii acestui obiect. Vreau să se întoarcă la locul său de drept și acolo unde îi aparține.”

O relicvă prețioasă

Ambasadorul Mexicului în SUA, Esteban Moctezuma Barragán, estimează că vasul datează din perioada clasică mayașă, între secolele 2 și 8 d.Hr., când civilizația mayașă era în plină ascensiune.

„Este foarte important să recunoaștem că unele dintre aceste obiecte, mai ales cu o valoare istorică și culturală atât de mare pentru o întreagă țară și popor, nu pot fi evaluate în bani”, a spus Dozier. „Sentimentul de a contribui la patrimoniul cultural al unei națiuni este inestimabil”.

Pentru a proteja relicva de eventuale daune în casa sa, Dozier a decis să returneze vasul Mexicului.

„Am trei băieți mici și mi-ar fi fost groază să fiu cea care distruge o relicvă veche de două mii de ani”, a spus ea pentru WUSA, un afiliat CBS.

Această poveste subliniază importanța păstrării și respectării patrimoniului cultural, iar gestul lui Dozier de a returna vasul Mexicului reflectă o profundă apreciere pentru istorie și cultură.