Deepfake-urile cu Elon Musk promovează escrocherii crypto pe YouTube Live

O transmisie live pe YouTube de cinci ore a folosit un deepfake al lui Elon Musk pentru a promova o escrocherie cu criptomonede, în cel mai recent dintr-o serie de fluxuri false similare.

Videoclipul, care a fost eliminat între timp, a prezentat un clip cu Musk menit să pară un livestream de la un eveniment Tesla, cu o versiune generată de AI a vocii sale, care îi îndrumă pe spectatori să viziteze un site web și să depună bitcoin, Ethereum sau Dogecoin pentru a participa la un giveaway. Mesajul, redat în buclă, promitea că sistemul va „trimite automat înapoi dublul sumei de criptomonede depuse”.

Impactul și reacția platformei YouTube

În timpul transmisiei, peste 30.000 de spectatori erau conectați la stream, deși este posibil ca aceste numere să fi fost umflate de boti, ceea ce l-a propulsat în topul recomandărilor Live Now de pe YouTube. Contul care se dădea drept Tesla, @elon.teslastream, avea insigna de verificare Official Artist Channel, ceea ce sugerează că ar putea fi vorba despre un hack al contului. Atât videoclipul, cât și canalul au fost eliminate după ce Engadget a contactat Google. Vom actualiza acest articol dacă vom primi mai multe informații.

Aceste escrocherii cu deepfake folosind imaginea lui Elon Musk par să fi crescut în ultimele luni, fiecare incident implicând un cont care se dă drept una dintre companiile lui Musk. Acest flux a fost intitulat „Tesla’s unveils a masterpiece: The Tesla that will change the car industry forever”. La începutul lunii iunie, Cointelegraph a raportat despre escrocherii similare desfășurate de 35 de conturi care pretindeau a fi SpaceX în jurul lansării Starship.

În aprilie, escrocii au încercat să profite de hype-ul eclipsei folosind aceeași tactică, așa cum a raportat Mashable la acea vreme. Recent, au fost numeroase rapoarte despre livestreamuri false cu Musk postate pe Reddit.

Problema persistentă a escrocheriilor cripto

Escrocheriile cripto care vizează urmăritorii lui Musk pe rețelele sociale au fost o problemă de ani de zile, la fel ca și cele implicând alte celebrități. Doar vineri, conturile lui 50 Cent au fost compromise într-un atac care a folosit conturile sale pentru a desfășura o schemă de tip pump-and-dump.

Aceste incidente subliniază nevoia de vigilență crescută din partea utilizatorilor și de măsuri mai stricte de securitate din partea platformelor de social media pentru a preveni astfel de escrocherii care pot păcăli utilizatorii neavizati.