De la Kiev la București – Povestea de dezvoltare a Anastasiei Azina [P]

Am absolvit Universitatea Națională de Aviație din Kiev ca si Inginer și mi-am început cariera în domeniul IT la vârsta de 19 ani. Din 2009, am avut ocazia sa fac parte din lumea dinamică a IT-ului.

Totul a început cu un internship ca si Inginer QA în sectorul bancar de investiții. De acolo, am progresat catre rolul de Analist funcțional iar în anul 2014 am luat decizia de a ma reloca in România unde am preluat un rol de Lider pentru o echipă de livrare proiecte IT.

2014 – un punct de cotitură

2014 a marcat un punct de cotitură semnificativ pentru mine, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Rusia și Ucraina. Fostul meu angajator a decis să mute operațiunile în Europa pentru a evita riscurile, așa că eu și familia mea am pornit într-o călătorie pentru un an în România.

Provocările relocării

De-a lungul carierei mele, am fost întotdeauna deschisă provocărilor, iar in 2014 relocarea în România părea intrigantă. Desigur, nu a fost ușor. Limba română a fost prima și cea mai mare provocare, fiind diferită atât de ucraineană, cât și de engleză. De asemenea, a fost dificil să fiu departe de familie și prieteni.

Suportul local

Am avut norocul să primesc sprijin necondiționat și încurajare din partea localnicilor români. Ajutorul lor a fost de neprețuit, ajutându-mă să mă adaptez și să mă integrez în noul meu mediu. Și astfel, un an s-a transformat în zece iar acum sunt stabilită în România.

Cariera la Cognyte

În 2019, m-am alăturat Cognyte ca si Manager livrare de proiecte IT. Cognyte este o companie de software, ce dezvolta produse în domeniul analizei investigative care împuternicesc guvernele și alte organizații cu informații pe care le pot utiliza pentru a face lumea mai sigură.

Tranziția de la sectorul bancar de investiții la analiza investigativă a fost destul de dificilă pentru mine. Domeniul analizei investigative este foarte dinamic. Totul trebuie să fie gata, de ieri, dacă este posibil. Acest mediu dinamic și provocator rezonează cu focul meu interior. A sta pe loc nu este o opțiune nici pentru mine, nici pentru Cognyte. De fapt, „Never stand still” este una dintre valorile oficiale ale companiei noastre! Nevoia de a ne adapta constant la ritmul evoluției mediului și de a dezvolta noi abilități și capacități se potrivește perfect cu ADN-ul meu orientat spre rezultate și nerăbdător.

Am început sa lucrez cu proiecte de dimensiuni mici pentru o singură linie de produse, iar complexitatea, numărul de membrii ai echipei și numarul produselor a crescut de-a lungul anilor. În prezent, sunt Directorul execuției și serviciilor a 5 linii diferite de produse – Manager de Livrare de Proiecte (PDM).

Rolul meu actual

Un PDM trebuie să găsească întotdeauna un echilibru sănătos între rezultate, efort și valoaresau impact. PDM-ii nu gestionează in mod direct oameni, ci lucrează într-un mediu matricial și coordonează echipele de proiecte. Livrarea unui produs de înaltă calitate la timp este crucială pentru clienții noștri, având în vedere natura dinamică a industriei noastre și nevoile clienților. La sfârșitul zilei, lucrăm cu o tehnologie care ajută clienții noștri să-și accelereze investigațiile și să-și îmbunătățească procesele de luare a deciziilor, în ultimă instanță, salvând vieți în fiecare zi!

Sunt responsabilă de supravegherea rapoartelor trimestriale și anuale, care conturează obiectivele noastre de afaceri pentru a atinge obiectivele de venituri, responsabilă pentru planificarea, dezvoltarea, testarea și acceptarea de către client a unui proiect, asigurând execuția fără probleme, în termenele stabilite și de înaltă calitate, cu cât mai puține sarcini suplimentare pentru echipa de dezvoltare.

În plus, un aspect crucial al rolului meu implică cultivarea și menținerea relațiilor puternice cu părțile cheie, cum ar fi managerii de proiect, managerii de produs, arhitecții, managerii de servicii, managerii de succes ai clienților, oamenii de vânzări din diverse locații și departamente.

Reflecții asupra schimbării

Multe lucruri s-au schimbat din 2014. În lume, în viața mea personală și în viața mea profesională. Dar, în adâncul meu, am rămas aceeași. Întotdeauna gata să îmbrățișez noi oportunități și provocări. Întâlnesc situații noi care mă împing să cresc profesional și personal aproape zilnic.

Deși succesul poate să nu vină întotdeauna ușor, în special ca femeie în acest domeniu, este cu siguranță realizabil. Peisajul oportunităților pentru profesioniștii de sex feminin în companiile de tehnologie a crescut, și deși trebuie să muncim mai mult, să dovedim mai multe, să negociem mai mult, suntem totuși mult mai acceptate acum comparativ cu 10 ani în urmă.

Este esențial să avem încredere în abilitățile noastre și să recunoaștem perspectivele și punctele forte unice pe care le aducem la masă.