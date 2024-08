De ce nu există fotografii reale cu Calea Lactee: Explicația NASA

O fostă analistă de la NASA a explicat recent, într-un videoclip pe TikTok, de ce fotografiile pe care le vedem cu galaxia noastră, Calea Lactee, nu sunt reale.

Nu există fotografii reale ale galaxiei noastre

Alexandra Doten, comunicatoare de știință și fostă analistă spațială la NASA, a răspuns la întrebarea „Cum facem fotografii cu Calea Lactee dacă suntem în ea?” și a subliniat că, de fapt, nu există fotografii reale ale galaxiei noastre.

„Fiecare imagine completă pe care o vedeți cu Calea Lactee este o ilustrație”, a explicat ea în videoclip. „Nu putem vedea Calea Lactee în acest fel, și nu cred că oamenii vor putea vreodată”.

Motivul este destul de simplu: niciodată nu am reușit să vedem Calea Lactee dintr-un alt punct de vedere decât de la marginea unui braț spiral al galaxiei noastre. Doten compară situația cu încercarea de a crea o imagine a unui carusel pe care te afli în acel moment.

La fel cum am știut forma Pământului înainte de a-l putea fotografia din spațiu, prin studierea mișcărilor și formelor planetelor și stelelor, am reușit să determinăm forma Căii Lactee prin observarea și cartografierea stelelor din propria noastră galaxie. Totuși, imaginea completă a Pământului nu a fost posibilă până când nu am părăsit planeta și nu am ajuns suficient de departe pentru a o fotografia în întregime. Prima astfel de imagine a fost realizată în 1972, când astronautul Ron Evans sau Harrison Schmitt a făcut o fotografie din cadrul misiunii Apollo 17, oferind lumii iconica imagine „Marble Albastră”.

Însă a părăsi galaxia noastră suficient de departe pentru a o fotografia este o cu totul altă provocare pentru o specie care încă nu a părăsit Sistemul Solar. Pentru a obține o imagine reală a Căii Lactee, o navă spațială ar trebui să călătorească fie în sus, fie în jos față de discul galaxiei și să se îndepărteze extrem de mult.

Explicația cercetătorilor

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că nu știm cum arată Calea Lactee. Majoritatea obiectelor pe care le vedem atunci când ne uităm la cerul nopții sunt stele din propria noastră galaxie, pe care le putem cartografia. De asemenea, putem vedea o bună parte a Căii Lactee pe cerul nopții, iar din aceste observații putem construi o impresie destul de exactă despre cum arată galaxia noastră.

Doten subliniază că, deși nu vom vedea probabil niciodată Calea Lactee dintr-un punct de vedere suficient de îndepărtat pentru a face o fotografie adevărată a frumuseții sale, avem suficiente date și observații pentru a construi un model precis al acesteia. În plus, observarea altor galaxii similare cu a noastră ne ajută să înțelegem mai bine forma și structura Căii Lactee.

Astfel, deși șansele de a obține vreodată o imagine reală a Căii Lactee sunt foarte mici, știința și tehnologia ne permit să avem o înțelegere detaliată a galaxiei noastre, chiar dacă nu o putem vedea în totalitate cu ochii noștri.