Cum a intervenit Marcel Ciolacu din nou în conflictul Steaua – FCSB: „Am vorbit cu ministrul. Gigi Becali a fost inteligent”

Conflictul dintre Steaua București și FCSB este departe de a fi încheiat, cele două echipe luptându-se în continuare, în diferite instanțe, pentru nume și palmares.

Chiar dacă în România nu mai are voie să folosească deloc numele Steaua, Gigi Becali a anunțat că a făcut un demers în urma căruia echipa lui să nu mai fie numită FCSB când joacă în Europa. Însă, chiar și așa, deciziile date în țara noastră au fost destul de clare: FCSB nu este Steaua București!

A intervenit pentru FCSB să joace în Ghencea

Invitat recent în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor, Marcel Ciolacu i-a dezvăluit lui Ovidiu Ioanițoaia că în trecut a avut discuții pentru ca FCSB să joace pe stadionul din Ghencea, care este al Stelei București.

„Noi ne-am văzut o singură dată. Am vorbit de vreo două ori la telefon cu Gigi Becali, dar pe alt domeniu. Ne-am cunoscut la Patriarhie, cred că de Sfântul Dumitru, unde i-am zis părerea mea. Este total incorect ca FCSB să nu joace pe stadionul Steaua, un stadion construit de statul român.

Dânsul a fost destul de inteligent să vină să promoveze: «Mi-a promis Ciolacu că o să intervină». Nu am intervenit. Am vorbit cu adevărat. Am vorbit cu ministrul. Nu-i corect și am intrat totuși într-o normalitate după o perioadă. Când mi-am luat anumite înjurături și o să mi le iau în continuare, mi le asum”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu e fanul echipei patronate de Gigi Becali

Apoi, premierul României a afirmat din nou că, în viziunea lui, FCSB este continuatoarea Stelei, și din această cauză el ține cu echipa patronată de Gigi Becali.

„Sunt microbist. Sunt fan FCSB! Nu e prima oară când am spus-o. Toată familia. Tata a fost pilot militar și Armata era atunci cu Steaua. Dar pe stadioane, de multe ori, se întâmplă să fiu huiduit sau fluierat. Și când am fost la meciuri în Germania, mai erau care îmi strigau: «Să știi că Steaua-i unică». Nu am nicio problemă cu acest lucru. Așteptăm o decizie a instanței.

E un stadion construit de către statul român și dacă avem echipe care ajung în cupele europene… Nu poți să confiști un stadion doar pentru că ai tu o dispută cu o emblemă în instanță. Sunt două lucruri total diferite! Cu respectarea unui calendar, tu ai prioritate să joci acolo. Cred că aici a fost și foarte multă ură. Îmi pare rău că s-a ajuns la asemenea jigniri și înjurături pe stadioane”, i-a mai dezvăluit Marcel Ciolacu lui Ovidiu Ioanițoaia.