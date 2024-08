Cel mai mare proiect de captare directă a carbonului a intrat în funcțiune

O realizare de proporții epice în lupta împotriva schimbărilor climatice: cea mai mare instalație de captare directă a carbonului din lume a fost inaugurată recent.

Compania elvețiană Climeworks a dat lovitura din nou, deschizând Mammoth, o instalație care își depășește propriul record în ceea ce privește cantitatea de CO2 extrasă din aer. Conform The Washington Post, această instalație impunătoare poate capta aproximativ 36.000 de tone de CO2 pe an.

Mammoth, numele instalației, se mândrește cu 72 de ventilatoare industriale care pot extrage 36.000 de tone de CO2 din atmosferă în fiecare an. Asemenea predecesorului său, Orca, CO2-ul nu este reciclat, ci este stocat subteran și, în cele din urmă, capturat în piatră, eliminându-l permanent (în limite rezonabile) din mediu. Locația aleasă pentru instalație, un vulcan inactiv, a fost selectată pentru proximitatea față de centrala geotermală Hellisheidi, folosită pentru alimentarea ventilatoarelor și încălzirea filtrelor chimice pentru extragerea CO2-ului cu abur de apă.

Cu toate acestea, în ciuda impresionantei capacități de captare a Mammoth-ului, aceasta este doar o picătură în ocean în lupta împotriva schimbărilor climatice. Pentru a atinge „neutralitatea carbonului” până în 2050, conform fondatorului Climeworks, Jan Wurzbacher, ar trebui să extragem între șase și 16 miliarde de tone de CO2 pe an din atmosferă. Astfel, chiar și cea mai mare instalație de acest gen acoperă doar 0,0006% din necesarul anual minim indicat de Wurzbacher.

În lumina acestor cifre alarmante, Climeworks îndeamnă alte companii să se alăture eforturilor. Compania își propune să depășească milioane de tone de CO2 capturate pe an până în 2030 și un miliard până în 2050. Pentru aceasta, este nevoie nu doar de inovație tehnologică, ci și de voință politică la nivel global. Recent, administrația Biden a angajat 4 miliarde de dolari pentru a iniția industria în Statele Unite și a alocat 1,2 miliarde de dolari pentru două proiecte la scară largă. Departamentul de Energie al SUA a demarat și programul Carbon Negative Shot, cu scopul de a dezvolta tehnologii de captare a carbonului accesibile.

Today, we’re officially launching a new portfolio offering to expand our carbon removal service beyond direct air capture and fast-track the industry’s scale-up. We’re thrilled to finally reveal Climeworks Solutions! https://t.co/0CDAQLObEU pic.twitter.com/f8ojbF3ZLo

— Climeworks (@Climeworks) April 17, 2024