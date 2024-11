Catastrofa cosmică ce a dat startul vieții pe Terra: O nouă teorie despre evoluție

O nouă teorie propusă de oamenii de știință sugerează că evoluția vieții pe Pământ ar fi fost posibilă datorită unui eveniment aparent catastrofal, dar esențial în istoria Terrei. Un meteorit uriaș, mult mai mare decât orice munte de pe Pământ, s-a prăbușit asupra planetei acum mai bine de 3,6 miliarde de ani. Această ciocnire violentă a adus nu doar devastare, ci și elemente vitale pentru ca viața să evolueze, transformând planeta într-un habitat propice pentru organismele complexe de astăzi.

Impactul meteoritului S2 și schimbările radicale ale planetei

Descoperirile recente realizate în zona Barbeston Greenstone Belt din Africa de Sud oferă indicii despre dimensiunea și puterea devastatoare a acestui impact. Potrivit cercetărilor publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, meteoritul, numit S2, avea o mărime de patru ori mai mare decât Muntele Everest și ar fi lovit Terra cu o forță de 200 de ori mai mare decât cea a asteroidului care a dus la dispariția dinozaurilor acum 66 de milioane de ani.

Evenimentul a avut loc în zona unui ocean primordial, iar impactul a generat un fenomen rar întâlnit: cel mai mare tsunami înregistrat vreodată, care a adus la suprafață ape din cele mai adânci zone marine. În același timp, căldura rezultată a făcut ca apa de la suprafața oceanului să fiarbă, în timp ce atmosfera a fost umplută de praf și resturi care au acoperit cerul, aducând planeta într-un întuneric complet și creând temperaturi extreme. Într-un astfel de mediu, viața ar părea imposibilă; însă, ironia sorții este că acest dezastru cosmic a pus, de fapt, bazele pentru evoluția formelor complexe de viață.

Aportul de nutrienți și saltul evolutiv al vieții primitive

În ciuda condițiilor inospitaliere de după impact, formele de viață unicelulară au supraviețuit și chiar au beneficiat de pe urma acestui eveniment extrem. Geologul Nadja Drabon de la Universitatea Harvard explică faptul că meteoritul S2 a introdus în ocean un volum considerabil de fier, un element esențial pentru organismele vii. Mai mult, prin forța colosală a impactului, cantități semnificative de fosfor, extrase din adâncurile oceanelor, au ajuns în apele de la suprafață. Aceste elemente — fierul și fosforul — au transformat chimia oceanului primordial, oferind microorganismelor nutrienți suplimentari pentru a putea evolua.

Pe măsură ce compoziția chimică a oceanului s-a schimbat, aceste organisme unicelulare primitive au făcut un salt evolutiv important, evoluând treptat spre forme mai complexe de viață. Din aceste prime schimbări au apărut organisme pluricelulare și, ulterior, întreaga diversitate de specii care populează astăzi planeta. Practic, impactul meteoritului a fost catalizatorul unui proces de evoluție care, fără acest eveniment, ar fi fost cu mult întârziat sau chiar imposibil.

Cercetătorii subliniază că, deși tendința generală este de a considera ciocnirile corpurilor cerești cu Pământul drept evenimente distrugătoare, unele dintre acestea au contribuit fundamental la procesul evolutiv al vieții. „Acest studiu arată că impactul unui meteorit de acest tip nu doar că nu a pus capăt vieții pe Terra, ci a și încurajat dezvoltarea și diversificarea ei,” a explicat Drabon pentru Ancient Origins.

Această nouă teorie deschide noi perspective asupra modului în care viața a evoluat pe Pământ și subliniază importanța evenimentelor cosmice în istoria evolutivă a planetei. Fără acea coliziune devastatoare din urmă cu miliarde de ani, viața, așa cum o cunoaștem astăzi, nu ar fi fost posibilă.